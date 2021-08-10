Суд выдворил из России 12 иностранцев за массовую драки в Мытищах
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Суд выдворил из России 12 иностранцев за массовую драки в Мытищах

7:22:268/10/2021Фото: Flickr
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После побоища между мигрантами, которое произошло 6 августа, на задержанных наложили штрафы по 6 тысяч рублей и отправили на родину.

В полиции сообщили о выдворении мигрантов, участвовавших в драке

В Мытищинском городском суде Московской области рассматривали дело об участниках массовой драки, произошедшей в Московской области. 12 трудовых мигрантов будут выдворены из страны и заплатят штрафы.

- Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице, - сообщил источник в правоохранительных органах для ТАСС.

Ранее стало известно, что в Мытищах прошла драка между 40 выходцами из азиатских стран, приехавшими на работу в Россию. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщал на встрече с послами иностранных государств что статистика показывает увеличение числа мигрантов, которых привлекают к ответственности за нарушения на территории России. Также он заявил, что многим правонарушителям сокращают сроки их документов, разрешающих пребывание в России.

Кроме того, Горовой заявил, что не менее 700 тысяч выходцев из стран СНГ находятся в РФ на нелегальном положении в настоящее время.

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