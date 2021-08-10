Коронавирусный "беспредел" в больнице опровергли чиновники от здравоохранения
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Коронавирусный "беспредел" в больнице опровергли чиновники от здравоохранения

9:34:288/10/2021Фото: Flickr
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Московская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича стала объектом внеплановой проверки надзорных органов после сообщения СМИ о ненадлежащих условиях.

В московской больнице сведения об "антисанитарии" не подтвердились

В московском департаменте здравоохранения прокомментировали сообщение о содержании пациентов Клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

- В медицинской организации проведены внеплановые мероприятия ведомственного контроля по проверке информации, размещенной в СМИ. По результатам инспекции выявлено, что в медицинской организации дезинсекция помещения проводится на регулярной основе и больнице будет предписано о необходимости проведения внеочередных дезинсекционных мероприятий и строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологических требований, — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенной проверки стало ясно, что у всех пациентов при поступлении в обязательном порядке берут ПЦР-тест на коронавирус, если выявляется COVID-19 у больного, его срочно переводят в специализированное отделение. Пациенты поступают на плановое лечение только после вакцинации от COVID-19, для того, чтобы снизить риск распространения инфекции.

О необходимости строгого соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности и на необходимости использования средств индивидуальной защиты указано руководству и сотрудникам медицинского учреждения. Для работников и пациентов масок и перчаток в больнице достаточно, рассказали в депздраве.

Ранее СМИ писали, что в московской больнице № 71 не соблюдают санитарные нормы и меры по профилактике коронавируса. Посетители возмущены "беспределом" в медучреждении, так как врачи и охранники не носят маски, а при госпитализации больных не тестируют на COVID-19.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после публикации в СМИ о ненадлежащем уходе за пожилым пациентом в Новосибирской области, региональный минздрав прокомментировал ситуацию.

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