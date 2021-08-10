В Новосибирске будут судит мужчину, забившего свою сожительницу до смерти

В Следственном отделе по Дзержинскому району Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области сообщили о том, что расследование уголовного дела по которому обвиняется 47-летний мужчина, завершено. Обвиняемый проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
- Следствием установлено, что в мае 2021 года 47-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился совместно со своей 45-летней сожительницей в квартире по улице Учительская в Дзержинском районе, где после распития спиртного между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой фигурант по делу нанес потерпевшей более 30 ударов ногами в обуви по голове и телу, от которых она скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Обвиняемый был неоднократно судим по делам об имущественных преступлениях. Он признался, что виновен в смерти сожительницы. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- В настоящее время органами следствия собраны достаточные данные, подтверждающие виновность мужчины в совершении указанного преступления, и.о. прокурора Дзержинского района г. Новосибирска утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, - сообщают в СК.