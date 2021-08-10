Девочка умерла в кресле стоматолога: Она приехала с родителями в гости
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Девочка умерла в кресле стоматолога: Она приехала с родителями в гости

9:16:458/10/2021Фото: Соцсети
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В Тольятти в частной клинике умерла десятилетняя девочка, которая пришла лечить разболевшийся зуб. По предварительным данным, она не перенесла наркоз.

Девочка с папой приехала из Казахстана в гости в Тольятти

После успешного окончания учебного года второклассница с папой поехали в отпуск к родственникам в Тольятти. Поездка из Казахстана в соседнюю страну закончилась страшной трагедией.

У ребенка разболелся зуб, но она отказывалась лечиться, так как панически боялась стоматологов. Родственники нашли частную клинику, где девочке должно было быть более уютно - молодые  улыбчивые врачи, чистота, приятное обращение и хороший сервис – все было идеально.

8 августа около 4 часов вечера Аню зашла к врачу операция началась, все было спокойно. Неожиданно все забегали и началась паника один, второй, третий врач бежали в кабинет. Что-то произошло, но было не совсем понятно, что. Позже выяснилось что 10-летняя пациентка умерла.

- По предварительным данным, смерть произошла вскоре после того, как Ане сделали наркоз, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.- Что именно пошло не так, врачи затрудняются сказать.

В стоматологию на ул. Баныкина в Тольятти, прибыли медики, сотрудники правоохранительных органов - следователи и эксперты.

Тело девочки забрали, чтобы установить причину ее гибели. Также будет выясняться, были ли у погибшей какие-либо противопоказания, заболевания, проводились ли в клинике необходимые обследования до начала операции.

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