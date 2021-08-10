Полиция Бердска просит помочь найти серийного квартирного вора в маске и кепке

Отдел МВД России по Бердску просит граждан оказать содействие в розыске предполагаемого преступника, совершившего серию краж имущества из квартир бердских домов. Об этом 10 августа "Курьер. Среда. Бердск" сообщил замначальника бердской полиции Сергей Волгин. Пострадавшие помогли составить фоторобот предполагаемого вора.
Приметы подозреваемого:
Мужчина, возрастом 30-45 лет, ростом около 180 см, который был одет: фуражка светлого цвета, на лице медицинская маска синего цвета, футболка белого цвета, джинсы синего цвета.
Сейчас сотрудники отдела МВД России по Бердску проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление личности.
Всем кто располагает информацией о данном гражданине полицейские просят позвонить по телефонам: 02 (102) или 8 (38341) 3-00-23; 8 951 393-44-47.