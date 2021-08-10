"Болезнь зеленых мартышек" выявили у человека: Есть ли риск завода лихорадки Марбурга в Россию
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"Болезнь зеленых мартышек" выявили у человека: Есть ли риск завода лихорадки Марбурга в Россию

8:59:598/10/2021Фото: pixabay.com
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Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма.

Эксперты назвали крайне низким риск завоза в Россию лихорадки Марбург

В понедельник ВОЗ сообщила, что в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как "болезнь зеленых мартышек". Возбудитель болезни относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

В России случаев заболевания до сих пор не регистрировалось, его попадание в страну крайне маловероятно, заявили во вторник в противочумном институте "Микроб".

"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", - говорится в сообщении института "Микроб". Там уточнили, что "на территории Российской Федерации случаи болезни, вызванной вирусом Марбург, зарегистрированы не были".

Случаи заболевания болезнью, вызванной вирусом Марбург, встречались только на территории стран Африки. Последние три были выявлены в Уганде в 2017 году. При этом единственный раз инфекция была вывезена за пределы Африки в 2008 году в США и Нидерланды.

Вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли. В течение недели у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург составляет до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств.

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