Блогера Хованского внесли в список причастных к терроризму и экстремизму
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Блогера Хованского внесли в список причастных к терроризму и экстремизму

9:46:528/10/2021Фото: Скриншот
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Песня о теракте на Дубровке в Москве, произошедшем в 2002 году, и размещение ее в сети, стало поводом для возбуждения дела. Позже блогер назвал ее "отвратительной".

Юрий Хованский имеет 4,4 млн подписчиков

Арестованный блогер Юрий Хованский был включен Росфинмониторингом в список лиц и организаций, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.

В реестре значится Юрий Михайлович Хованский, рожденный 19 января 1990 года в Никольске Пензенской области.
Юрий Хованский автор видеоблога на YouTube. У него 4,4 млн подписчиков.

Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге, и возбудили уголовное дело по статье за оправдание терроризма. Песня о теракте на Дубровке в Москве, произошедшем в 2002 году, и размещение ее в сети, стало поводом для возбуждения дела.

Хованский, после того, как был задержан, опубликовал письмо с извинениями за исполнение песни, и назвал ее "отвратительной".

Ранее Городской суд Петербурга рассматривал жалобу адвокатов блогера на его арест, и посчитал меру пресечения законной.

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