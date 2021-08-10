Блогера Хованского внесли в список причастных к терроризму и экстремизму

Арестованный блогер Юрий Хованский был включен Росфинмониторингом в список лиц и организаций, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.
В реестре значится Юрий Михайлович Хованский, рожденный 19 января 1990 года в Никольске Пензенской области.
Юрий Хованский автор видеоблога на YouTube. У него 4,4 млн подписчиков.
Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге, и возбудили уголовное дело по статье за оправдание терроризма. Песня о теракте на Дубровке в Москве, произошедшем в 2002 году, и размещение ее в сети, стало поводом для возбуждения дела.
Хованский, после того, как был задержан, опубликовал письмо с извинениями за исполнение песни, и назвал ее "отвратительной".
Ранее Городской суд Петербурга рассматривал жалобу адвокатов блогера на его арест, и посчитал меру пресечения законной.