Пять удивительных свойств паприки: какие?

Паприка - универсальная приправа и повсеместный продукт в шкафах для специй по всему миру. Он сделан из комбинации сушеного сладкого и острого перца семейства Capsicum. Самый обычный перец поступает из Венгрии и Испании, но этот поразительный порошок малинового цвета также может быть сделан из перца из Южной Америки.
Паприка чрезвычайно универсальна. Его часто используют для придания цвета пище и придания аромата белкам, тушеным блюдам, супам и овощам. Кроме того, перец обладает отличной питательной ценностью, поскольку содержит множество важных питательных веществ, а также мощные антиоксиданты, пишет food.news.
Вот что может для вас сделать перец :
1. Поддерживает хорошее зрение.
Если вы хотите сохранить хорошее зрение в дальнейшей жизни, приправьте пищу перцем. Паприка содержит зеаксантин, лютеин и бета-каротин . Как антиоксиданты, эти соединения защищают ваши глаза от повреждений и возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна, катаракта и глаукома.
2. Помогает пищеварению.
Одним из больших преимуществ добавления перца в пищу является то, что он помогает вашему организму легче переваривать пищу. Считается, что паприка делает это, стимулируя секрецию желудочной кислоты, которая помогает расщеплять пищу.
3. Помогает контролировать уровень сахара в крови.
Некоторые сорта перца, особенно острые, содержат капсаицин . Это активное соединение, которое вызывает чувство онемения языка от перца чили. Употребление перца с капсаицином помогает повысить уровень инсулина - гормона, контролирующего уровень сахара в крови.
4. Способствует здоровому кровообращению.
Паприка содержит калий, важный минерал, который расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. В свою очередь, улучшение кровообращения может снизить риск сердечного приступа и инсульта.
Паприка также содержит железо, которое переносит кислород по всему телу. Без достаточного количества железа вы с большей вероятностью почувствуете усталость и разовьете анемию, которая может повлиять на все, от иммунитета до работы мозга.
5. Улучшает качество сна.
Добавьте к ужину щепотку паприки, чтобы хорошо выспаться. Паприка содержит витамин B6, который поддерживает естественное производство мелатонина в организме. Мелатонин, также известный как «гормон сна», отвечает за регулирование цикла сна и бодрствования. Мелатонин также снимает стресс и способствует спокойствию и расслаблению.
Рецепт курицы с чесноком и паприкой
Паприка часто используется в качестве приправы к таким продуктам, как хумус, рисовые миски и яйца с пряностями. Он также обычно используется в смесях специй, сухих растирании, маринадах, соусах, рагу и мясных блюдах.
Обратите внимание, что не вся паприка одинакова. Если на баночке со специями написано просто «перец», значит, это «обычный» перец. Обычный перец не слишком сладкий или острый, поэтому это безопасный выбор, если вы не хотите делать блюда слишком острыми.
В некоторых рецептах может потребоваться копченая паприка, также известная как перец, или копченая испанская паприка. Этот перец, приготовленный из копченых и высушенных на дубовых кострах перцев, имеет более насыщенный и дымный вкус, чем обычные сорта.
Если вы хотите попробовать использовать перец в своей кулинарии, попробуйте этот рецепт курицы с чесноком и паприкой .
Ингредиенты:
3 куриных голени без кожи
2 измельченных зубчика чеснока
1/8 стакана оливкового масла
1/8 стакана нарезанной петрушки
1/2 столовой ложки копченой паприки
1/2 столовой ложки нарезанного орегано
Хлопья красного перца 1/8 чайной ложки
Молотый черный перец
Поваренная соль
Подготовка:
Разогрейте духовку до 425 F.
В сковороде разогрейте масло и добавьте чеснок, перец, перцовые хлопья, петрушку и орегано. Варить 1 минуту.
Промокните голени насухо бумажными полотенцами, затем приправьте по вкусу солью и перцем.
Положите голени в форму для запекания. Налейте горячую смесь оливкового масла на голени.
Выпекать 45 минут. Подавать с салатом из зелени или печеной фасоли.
Паприка - это острый перец, богатый питательными веществами и антиоксидантами . Его яркий красный цвет и интригующий аромат придают пикантным блюдам характер. Паприка также имеет впечатляющую пользу для здоровья. Добавьте перец в свою кулинарию уже сегодня.