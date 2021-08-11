С Рождеством Николая Чудотворца 11 августа нарядные открытки и пожелания для верующих
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С Рождеством Николая Чудотворца 11 августа нарядные открытки и пожелания для верующих

4:49:468/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских.

Рождество святителя Николая Чудотворца

В день Святого Николая
Пожелаю вам добра.
Почитайте Чудотворца
В жизни сложной вы всегда.

Пусть поможет в миг нелегкий
Николай Святитель вам.
С ним шагать вам легче будет
В мире сложном вечных драм.

***

Сегодня праздник — христиане православные
Чтят Николая Чудотворца Рождество,
Так пусть приходят к вам все новости лишь славные,
И будут в доброй жизни сказка, волшебство!

Пусть вера в сердце помогает смело выстоять,
Все испытания легко преодолеть,
И пусть в душе сверкает счастье света искрами,
Чтоб веселиться вам, к мечте своей лететь!

Рождество святителя Николая Чудотворца

От души вас поздравляю!
Ведь сегодня — рождество
Чудотворца Николая,
Святой церкви торжество.

Пусть хранит вас Чудотворец
В родном доме и в пути,
Пусть душа будет в покое,
Чтобы свет в неё впустить!

***

С Рождеством святителя тебя,
Николая Чудотворца почитая,
Счастья, радости, добра,
Летом праздник отмечаем!

Пусть здоровьем наградит,
Радость и успех подарит,
И от бед всех оградит,
И в делах пусть помогает!

***

В этот августовский праздник великий — день святителя Николая Чудотворца хочу пожелать вам достатка и блага, надежды и радости, уважения и справедливости, понимания и искренности. Пусть Бог одарит родных здоровьем, ваш дом — теплом и семейным счастьем, а сердце — любовью и добротой.

Слова: pozdravok.ru

Открытки: Курьер. Среда. Бердск

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