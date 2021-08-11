Чудодейственные открытки в Рождество Николая Чудотворца 11 августа: для каждого верующего искренние пожелания

С днём Николая Чудотворца
Вас душевно поздравляю!
Пожелать хочу терпенья,
Доброты и примиренья,
Не гордыни, а смиренья,
Благодарного решенья,
К вере истинной стремленья!
Николая Чудотворца
В день прекрасный прославляем,
Покровительства Святого
Вам сердечно я желаю.
Пусть услышит просьбу вашу
И поможет вам всегда,
Веры крепкой вам желаю,
Не сдаваться никогда.
В день Рождества Николая Чудотворца
Желаю в сердце света и добра.
Пусть будет жизнь отныне
Событиями чудесными наполнена.
Пусть будет мир Ваш полон
Здоровьем, счастьем и теплом.
Пусть будет он огромен,
Наполненный уютным воздухом.
На рождество святителя Николы
Тебе хочу я пожелать добра,
Пусть силой чудотворною своею
Он защитит тебя от всякого греха.
Пусть дом согреет чистою любовью,
Огнем свечи прогонит зло и тьму,
Ты в рождество святого Чудотворца
С простой молитвой обратись к нему.
Слова: pozdravok.ru
Открытки: bipbap.ru