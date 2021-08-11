Чудодейственные открытки в Рождество Николая Чудотворца 11 августа: для каждого верующего искренние пожелания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудодейственные открытки в Рождество Николая Чудотворца 11 августа: для каждого верующего искренние пожелания

8:52:098/11/2021Фото: bipbap.ru
0

Николая Чудотворца в день прекрасный прославляем, покровительства Святого вам сердечно всем желаем.

Рождество Николая Чудотворца

С днём Николая Чудотворца
Вас душевно поздравляю!
Пожелать хочу терпенья,
Доброты и примиренья,
Не гордыни, а смиренья,
Благодарного решенья,
К вере истинной стремленья!

Рождество Николая Чудотворца

Николая Чудотворца
В день прекрасный прославляем,
Покровительства Святого
Вам сердечно я желаю.

Пусть услышит просьбу вашу
И поможет вам всегда,
Веры крепкой вам желаю,
Не сдаваться никогда.

Рождество Николая Чудотворца

В день Рождества Николая Чудотворца
Желаю в сердце света и добра.
Пусть будет жизнь отныне
Событиями чудесными наполнена.

Пусть будет мир Ваш полон
Здоровьем, счастьем и теплом.
Пусть будет он огромен,
Наполненный уютным воздухом.

Рождество Николая Чудотворца

На рождество святителя Николы
Тебе хочу я пожелать добра,
Пусть силой чудотворною своею
Он защитит тебя от всякого греха.

Пусть дом согреет чистою любовью,
Огнем свечи прогонит зло и тьму,
Ты в рождество святого Чудотворца
С простой молитвой обратись к нему.

Слова: pozdravok.ru
Открытки: bipbap.ru

Посла Молдавии в России попался на сексуальных домогательствах
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиРождество Николая Чудотворца
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:42 8/11/2021
Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 августа 2021 в России и мире
7:40:39 8/11/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 августа 2021 в России и мире
11 августа - День сына и дочери - теплые картинки для самых родненьких и любимых людей
7:39:32 8/11/2021
11 августа - День сына и дочери - теплые картинки для самых родненьких и любимых людей
БердскПо народным приметам с 11 августа начнутся заморозки в Бердске
6:45:06 8/11/2021
По народным приметам с 11 августа начнутся заморозки в Бердске
Как удалить обрезанный винт - 4 надежных совета
6:31:36 8/11/2021
Как удалить обрезанный винт - 4 надежных совета
Магнитная буря 11 августа 2021 года: кажется, метеопатов настигли космические солнечные качели
5:45:02 8/11/2021
Магнитная буря 11 августа 2021 года: кажется, метеопатов настигли космические солнечные качели
Илон Маск живет в крошечном доме площадью 375 кв. футов
5:31:57 8/11/2021
Илон Маск живет в крошечном доме площадью 375 кв. футов
7 распространенных ошибок в браке, которые мы сделали почти все
5:01:11 8/11/2021
7 распространенных ошибок в браке, которые мы сделали почти все
С Рождеством Николая Чудотворца 11 августа нарядные открытки и пожелания для верующих
4:49:46 8/11/2021
С Рождеством Николая Чудотворца 11 августа нарядные открытки и пожелания для верующих
Астрологи назвали трех знаков зодиака, у которых будут проблемы в отношениях с 10 августа 2021 года
4:31:46 8/11/2021
Астрологи назвали трех знаков зодиака, у которых будут проблемы в отношениях с 10 августа 2021 года