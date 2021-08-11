Может ли работодатель уволить сотрудника за отказ от вакцинации, ответила юрист Анна Шумская из Бердска

Анна Шумская, юрист гражданского-правового профиля с 20-летним опытом работы, родившаяся и выросшая в Бердске, готова ответить на юридические вопросы читателей "Курьер. Среда. Бердск". Раз в неделю Анна Сергеевна будет отвечать на важные вопросы читателей в рубрике "Спроси юриста".
Может ли работодатель уволить сотрудника за отказ от вакцинации против коронавируса?
В 2020 году в мире произошло то, чего ранее никогда не происходило. Государству и органам власти в срочном порядке стало необходимо предложить гражданам и бизнесу какие-то меры, которые смогли бы повлиять на скорость распространения нового неизученного вируса SARC-CoV-2. Именно по этой причине наша страна, вслед за другими странами, приступила к разработке вакцин от вируса, и как только их признали готовыми для применения, включила указанную вакцину в список вакцин, которые ставятся по эпидемиологическим показаниям.
* Следует отметить, что все возможные виды вакцин, которые так или иначе применяются на территории нашей страны, включены в национальный календарь профилактических прививок или в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Об этом говорится в ст. 4 закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
В соответствии с указанным календарем установлены категории граждан, занятые на определенных должностях, которые проходят обязательную вакцинацию в случаях определенных законом. К таким профессиям относят: медиков, учителей и преподавателей ВУЗов, работников социальной сферы обслуживания, сотрудников МФЦ, транспортных компаний, правоохранительных органов, военнослужащих, служащих, состоящих на муниципальной и государственной службе, а также некоторые другие категории граждан. В соответствии со ст. 10 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", указанные категории граждан, подлежат обязательной вакцинации в случае принятия решений о проведении прививок по эпидемиологическим показаниям главными санитарными врачами РФ и регионов. Такие решения принимаются в каждом регионе самостоятельно, в случаях, когда появляется реальная угроза массового распространения вирусной инфекции. Такие решения уже приняты в ряде субъектов РФ. Однако на настоящий момент на территории Новосибирской области такое распоряжение главного санитарного врача отсутствует. И это значит, что никто не может требовать обязательной вакцинации даже от тех категорий работников должности, которых были указано выше. Такое требование работодателя будет считаться незаконным и увольнение по этому основанию можно будет оспорить в судебном порядке, при условии подачи иска в течение 1 месяца с момента расторжения трудового договора.
Но что же делать в том случае, если такое распоряжение главного санитарного врача региона появится в ближайшее время?
Следует помнить главное правило. Никто не вправе заставить человека поставить ту или иную вакцину против его воли. Если человек принял решение не проходить вакцинацию, по тем или иным мотивам, при том, что работа его связана с высоким риском заражения и включена в список должностей подлежащих обязательной вакцинации, единственное, что может сделать работодатель - отстранить сотрудника от работы на основании ст. 76 ТК РФ, но не уволить.
Что такое отстранение и как оно осуществляется?
Об обстоятельствах, которые могут повлечь отстранение от работы, работодатель обязан уведомить работника за два месяца до планируемого события в письменном виде с указанием требований действующего законодательства, которые работник должен исполнить. Так в случае, если в нашем регионе появится возможное распоряжение главного санитарного врача НСО об обязательной вакцинации, в нем будут указаны сроки ее проведения, в частности сроки введения первой и второй доз компонента вакцины. На основании указанного распоряжения работодатели, в тех отраслях которые входят в списки обязательных к вакцинации, будут обязаны издать внутренние локальные акты (приказы), предписывающие работника соответствующих должностей предоставить сведения о постановки первого компонента вакцины не позднее даты определенной распоряжением главного санитарного врача региона. Каждого сотрудника необходимо будет уведомить об этом под роспись. В случае если на дату определенную приказом, работник не предоставит доказательств проведения вакцинации, работодатель должен будет вынести приказ об отстранении сотрудника от работы на основании абз.5 или 6 ст. 76 ТК РФ. Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы, то есть до отмены главным санитарным врачом региона постановления об обязательной вакцинации указанных категорий граждан. В период отстранения от работы, заработная плата работнику не начисляется, период времени, в который длится отстранение, не засчитывается в срок для начисления отпуска, и пенсии. Также в период отстранения от работы не оплачивается больничный, в случае его возникновения. Отдельно следует заметить, что в положениях закона "Об обязательной вакцинации" нет исключений для людей с медицинским отводом. Сотрудники, которые имеют медотводы, по медицинским показаниям (к примеру, определенные хронические заболевания), также могут быть отстранены от работы, в связи с отсутствием у человека возможности выполнять работу связанную с высоким риском заражения инфекционными болезнями. Таким образом, медотвод в принципе исключает доступ такого сотрудника к работе. В этом случае, работодатель отстраняет работника по абз. 5 ст. 76 ТК РФ, по причине выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором. При этом право на отстранение работников имеющих медотвод, уже неоднократно признавалось правомерным, в тех случаях, когда должность сотрудника была включена в список должностей подлежащих обязательной вакцинации (Определение третьего кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2021 № 88-600/2021). В случае выявления невозможности или отказа сотрудника от вакцинации, работодатель обязан до момента отстранения его от работы предложить сотруднику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором/соглашением, трудовым договором либо иным нормативным регулированием.
Равно ли отстранение увольнению?
Нет, не равно. Безусловно, отстраненный сотрудник не обладает целым рядом полагающихся работнику преференций, прав. И он не обладает правом получения зарплаты и т. д. Однако он обладает правом вернуться на работу, в той же должности и на тех же финансовых условиях, когда введенные ограничения будут отменены. Для того, чтобы избежать отстранения и не участвовать в вакцинации, работник вправе перейти на другую должность у данного работодателя для которой указанное требование отсутствует.
Может ли работодатель принуждать к обязательной вакцинации и угрожать увольнением если деятельность работника не входит в список должностей подлежащих обязательной вакцинации?
Нет, не может. Если сотрудника принуждают к вакцинации против его воли, угрожают увольнением либо даже хотят уволить за отказ от проведения вакцинации, указанное действие будет являться незаконным и сотрудник вправо будет обратиться в суд с иском "О восстановлении на работе и взыскании компенсации за время вынужденного прогула и морального вреда".
Подлежат ли обязательной вакцинации работники, работающие дистанционным способом?
В марте 2021 года Минздрав России выступил с предложением исключить из перечня лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Тех, кто в период эпидемии работает дистанционно. Но пока данные рекомендации не были учтены и изменения не были внесены на законодательном уровне. Поэтому вакцинироваться придется всем работникам из перечня, даже если они работают дистанционно.
(Письмо Минтруда от 04.03.2021 № 14-2/10/В-2314)
А что делать работодателю?
Единственное, что должен сделать работодатель – уведомить в порядке, описанном выше, своих сотрудников о распоряжении главного санитарного врача региона о проведении обязательной вакцинации для работников данной сферы/должностей, определить порядок и сроки предоставления сведений о прохождении вакцинации и отказа от нее. Ни один работодатель не обязан и не вправе требовать от работников предоставления письменного отказа от прохождения вакцинации либо каким-то иным способом понуждать их к ее прохождению. К такому работодателю не может быть применено никаких санкций "За необеспечение нужного процента вакцинации" на уровне Роспотребнадзора или иных государственных органов, поскольку у организаций и ИП отсутствуют какие-либо полномочия установленные законом, позволяющие им обязывать работников проходить вакцинацию, так как согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 2 ст. 11 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", у работников сохраняется право на отказ и никакого принуждения быть не может. Возложение на организацию обязанностей провести/обеспечить вакцинацию в принципе незаконно. К такому выводу 19 января 2021 года пришел Арбитражный суд Свердловской области, в рамках решения по делу № А60-55623/2020, которое было оставлено без изменения Постановлением Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 02 июня 2021 года № 17АП-4570/2021-АК, и вступило в законную силу.
В данном деле суд признал незаконным пункт 1 предписания Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе, в соответствии с которым на предприятие торговли была возложена обязанность по обеспечению вакцинации всех сотрудников против гриппа в эпидсезон 2020/2021 гг, а также обязанность по оформлению отказов от вакцинации в соответствии с требованиями нормативной документации. Следовательно, все что может и должен сделать работодатель – уведомить об обязанности пройти вакцинацию и отстранить от работы тех сотрудников, которые по тем или иным причинам не смогли ее обеспечить. Ничего другого требовать от организации (или ИП) не допускается, ибо работодатель не вправе оформлять и собирать с работников отказ от вакцинации. Эти сведения относятся к врачебной тайне. Отказ от вакцинации является медицинским документом, оформляется только в медицинских организациях и хранится исключительно в них.
Кто такая Анна Шумская - все об опыте работы юриста
Анна родом из Бердска. В 1996 году закончила МБОУ СОШ №3 "Пеликан". Старт юридического образования Анны, был начат в Бердском электромеханическом техникуме, после чего, на основании данных академической успеваемости, без экзаменов она была зачислена в Сибирский университет потребительской кооперации, на юридический факультет. Со 2 курса учебы в университете, Анна начала работать с целью скорейшего получения практического опыта в юриспруденции. На последних курсах обучения в ВУЗе, работала в команде арбитражного управляющего Владимира Орлова, в производстве которого на тот момент находилось сразу несколько крупных процедур банкротства, в том числе, в отношении Бердского санатория и санатория "Озеро Карачи". На этом этапе работы, Анна получила опыт судебного представительства. После указанного места работы, в возрасте 23 лет, Анна заняла вакантное место начальника юридического отдела на БЭМЗе, проработав в данной должности почти 2 года, параллельно получая второе высшее образование в одном из московских вузов по специальности "Антикризисное управление". Закончив трудовые отношения с "БЭМЗом", в конце 2003 года, Анна была приглашена на работу в "Компанию Холидей", став первым юристом тогда еще только развивающейся компании. В "Холидее" Анна отработала более 3-х лет, полностью сформировав за это время штат юридического отдела. После Компании "Холидей", Анну пригласили для юридического сопровождения вновь открывающейся производственной площадки завода "Дымов", располагающейся на территории бывшего бердского химзавода. Там Анна проработала два года до разгара кризиса 2008 года, после чего компания начала сокращения штата и в начале 2009 года Анна сменила место работы, став начальником юридического отдела в группе компаний "Камшат". После "Камшата", примерно год, Анна была в "свободном плавании", работая во фрилансе, имея на обслуживании несколько компаний, в том числе ТСЖ "Изумрудный" и Курорт-Отель "Борвиха". В 2011 году была приглашена партнером, учредила и возглавила офис группы правовых компаний INTELLECT в Новосибирске. В указанной должности, в юридическом консалтинге, Анна проработала 9 лет. С марта 2020 года является управляющим партнером юридической компании "Шумская и партнеры". Молодая и развивающаяся компания, в настоящий момент состоит из двух партнеров и трех профессиональных юристов.
Кроме этого, Анна Шумская на протяжении последних пяти лет, осуществляет преподавательскую деятельность по ряду юридических дисциплин в СИУ "РАНХиГС".
Воспитывает дочь. Замужем.
Награды и номинации
На региональном уровне
Анна Шумская входит в ТОП-15 рейтинга профессиональной репутации партнёров юридических фирм Новосибирска, по версии Делового квартала начиная с 2013 года. Является постоянным спикером конференций SibLegalWeek в Новосибирске.
Международное признание
Международный юридический рейтинг Best Lawyers, три года подряд включает Анну Шумскую в число лучших рекомендованных юристов России.
В рейтинге 2021, 2022 годов Анна Шумская удостоена личной рекомендации в пяти практиках:
• Судебное представительство
• Корпоративное право и споры
• Банкротство и реорганизация бизнеса
• Трудовое право и споры
• Споры об ответственности за качество продукции
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