Паспорта вакцинации введут по всему миру
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Паспорта вакцинации введут по всему миру

9:37:268/11/2021Фото: pixabay.com
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Ирландия требует пропуск на всю неделю, чтобы есть или пить в пабах и ресторанах, в то время как в Люксембурге он нужен для посещения магазина.

С 8 августа непривитые люди должны будут предъявить тест, проведенный менее чем за 24 часа, а с 20 августа для детей младше 12 лет требуется пропуск
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Во всем мире все чаще используются пропуска и паспорта вакцины, чтобы ограничить доступ в общественные места для тех, кто был вакцинирован, вылечился от COVID-19 или дал отрицательный результат, сообщает medicalxpress.com.

Европейские пионеры

С марта Дания, Австрия и Венгрия были одними из первых стран, которые ввели медицинские карты в бумажной или цифровой форме.

Вам по-прежнему нужен пропуск, чтобы посещать рестораны, отели и спортивные центры Австрии. В Дании теперь это касается только парикмахерских и спортивных центров.

В Венгрии сертификаты иммунитета, полученные после первой прививки, требовались для проживания в гостиницах, ресторанов, театров, спортивных или музыкальных мероприятий. Сейчас они ограничиваются поликлиниками и сборами более 500 человек.

Сертификат ЕС

Пропуск Европейского Союза, содержащий QR-код, позволяющий проверить, вакцинирован ли носитель или имел ли недавний отрицательный результат теста, вступил в силу 1 июля.

Он позволяет путешественникам пересекать границы 33 европейских стран - 27 государств ЕС и соседних Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии и Швейцарии.

Нет прохода, нет покупок

В Португалии пропуск необходим для проживания в отеле или занятий командным видом спорта. Также обязательно есть в ресторанах, но только по выходным.

Ирландия требует пропуск на всю неделю, чтобы есть или пить в пабах и ресторанах, в то время как в Люксембурге он нужен для посещения магазина.

Франция и Италия присоединяются

Во Франции проездной стал обязательным с 21 июля для кинотеатров, музеев и спортивных центров, которые занимают более 50 человек, несмотря на уличные протесты.

С понедельника требуется для кафе и ресторанов, ярмарок и выставок, самолетов, поездов дальнего следования и автобусов, а также медицинских учреждений.

Аналогичный зеленый пропуск вступил в силу в пятницу в Италии, который с 1 сентября будет распространен на внутренние рейсы, поезда и некоторые паромные переправы. С этой даты он также понадобится учителям и студентам университетов .

ОК для борделей

В Германии, где политика в области здравоохранения определяется регионами, некоторым требуется пропуск для входа в отели, кинотеатры, спортивные залы и даже бордели.

В Испании, где действует аналогичная система, северный регион Галисия недавно стал первым, кто потребовал пропуска для входа в бары, рестораны и ночные клубы в наиболее пострадавших местах.

Андалусия на юге расширит пропуск на ночные клубы, как только суды дадут ему зеленый свет .

Нью-Йорк и Квебек

Нью-Йорк стал первым крупным городом США, который ввел пропуск вакцины в начале этого месяца, когда мэр Билл де Блазио заявил, что он понадобится для ресторанов, тренажерных залов и шоу.

Закон вступит в силу 16 августа, но первые проверки пройдут не раньше 13 сентября.

В четверг Квебек объявил, что впервые в Канаде представит паспорт вакцины для всех второстепенных видов деятельности.

Израиль

В начале августа Израиль возобновил свою программу зеленого пропуска, ограничив доступ к собраниям, насчитывающим более 100 человек, для людей, которые были вакцинированы, вылечены или дали отрицательный результат менее чем за 72 часа до этого.

С 8 августа непривитые люди должны будут предъявить тест, проведенный менее чем за 24 часа, а с 20 августа для детей младше 12 лет требуется пропуск.

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