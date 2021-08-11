Паспорта вакцинации введут по всему миру

Во всем мире все чаще используются пропуска и паспорта вакцины, чтобы ограничить доступ в общественные места для тех, кто был вакцинирован, вылечился от COVID-19 или дал отрицательный результат, сообщает medicalxpress.com.
Европейские пионеры
С марта Дания, Австрия и Венгрия были одними из первых стран, которые ввели медицинские карты в бумажной или цифровой форме.
Вам по-прежнему нужен пропуск, чтобы посещать рестораны, отели и спортивные центры Австрии. В Дании теперь это касается только парикмахерских и спортивных центров.
В Венгрии сертификаты иммунитета, полученные после первой прививки, требовались для проживания в гостиницах, ресторанов, театров, спортивных или музыкальных мероприятий. Сейчас они ограничиваются поликлиниками и сборами более 500 человек.
Сертификат ЕС
Пропуск Европейского Союза, содержащий QR-код, позволяющий проверить, вакцинирован ли носитель или имел ли недавний отрицательный результат теста, вступил в силу 1 июля.
Он позволяет путешественникам пересекать границы 33 европейских стран - 27 государств ЕС и соседних Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии и Швейцарии.
Нет прохода, нет покупок
В Португалии пропуск необходим для проживания в отеле или занятий командным видом спорта. Также обязательно есть в ресторанах, но только по выходным.
Ирландия требует пропуск на всю неделю, чтобы есть или пить в пабах и ресторанах, в то время как в Люксембурге он нужен для посещения магазина.
Франция и Италия присоединяются
Во Франции проездной стал обязательным с 21 июля для кинотеатров, музеев и спортивных центров, которые занимают более 50 человек, несмотря на уличные протесты.
С понедельника требуется для кафе и ресторанов, ярмарок и выставок, самолетов, поездов дальнего следования и автобусов, а также медицинских учреждений.
Аналогичный зеленый пропуск вступил в силу в пятницу в Италии, который с 1 сентября будет распространен на внутренние рейсы, поезда и некоторые паромные переправы. С этой даты он также понадобится учителям и студентам университетов .
ОК для борделей
В Германии, где политика в области здравоохранения определяется регионами, некоторым требуется пропуск для входа в отели, кинотеатры, спортивные залы и даже бордели.
В Испании, где действует аналогичная система, северный регион Галисия недавно стал первым, кто потребовал пропуска для входа в бары, рестораны и ночные клубы в наиболее пострадавших местах.
Андалусия на юге расширит пропуск на ночные клубы, как только суды дадут ему зеленый свет .
Нью-Йорк и Квебек
Нью-Йорк стал первым крупным городом США, который ввел пропуск вакцины в начале этого месяца, когда мэр Билл де Блазио заявил, что он понадобится для ресторанов, тренажерных залов и шоу.
Закон вступит в силу 16 августа, но первые проверки пройдут не раньше 13 сентября.
В четверг Квебек объявил, что впервые в Канаде представит паспорт вакцины для всех второстепенных видов деятельности.
Израиль
В начале августа Израиль возобновил свою программу зеленого пропуска, ограничив доступ к собраниям, насчитывающим более 100 человек, для людей, которые были вакцинированы, вылечены или дали отрицательный результат менее чем за 72 часа до этого.
С 8 августа непривитые люди должны будут предъявить тест, проведенный менее чем за 24 часа, а с 20 августа для детей младше 12 лет требуется пропуск.