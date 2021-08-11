11 августа - День сына и дочери - теплые картинки для самых родненьких и любимых людей
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11 августа - День сына и дочери - теплые картинки для самых родненьких и любимых людей

7:39:328/11/2021Фото: pixabay.com
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В день рожденья детей – сына и дочки, у родителей в сердце распускаются цветочки, гордость грудь переполняет, вдохновенье, радость озаряет в праздник дня рожденья!

День сына и дочери

Клубникой ароматной, мёдом сладким, тягучим,
Ванилью, малинкой и ветерком с цветущих полей,
Волосики пахнут, ножки, животики, ручки,
Спящих дочурок, сыночков – любимых детей!
Проходят дни, проходит, к сожалению детство,
Но для родителей дети – это огромный мир,
Это воспоминания, которыми можно согреться,
В честь дня рожденья сына и дочки устроим пир!

***

С днём рожденья, доченька – мой цветочек,
С Днём рожденья, сыночек – мой оберег,
Вас люблю я безмерно, горжусь вами очень,
Для меня вы на свете этом прекраснее всех!
Чудесных два ребёнка, красивых у меня,
Две мамины надежды, два чуда, два огня,
Горит во мне гордость и вдохновение неугасимо,
В день рожденья, в праздник дочери и сына!

***

В день рожденья детей – сына и дочки,
У родителей в сердце распускаются цветочки,
Гордость грудь переполняет, вдохновенье,
Радость озаряет в праздник дня рожденья!
Сыну и дочке хотим пожелать мы счастья,
Чтоб проходили, пролетали мимо все ненастья,
Чтоб всегда дружны между собою были,
И папу с мамой уважали и горячо любили!

***

Большое счастье быть счастливым родителем,
Сразу двоих таких прекраснейших детишек,
И каждый день всё больше и больше любить,
Девчонку – доченьку, и сыночка – мальчишку!
Я вам желаю покорить миллионы вершин,
И быть счастливыми, здоровыми. И точка!
Пусть будет смелым, сильным сын,
Пусть будет заботливой, понимающей дочка!

Стихи: pozdravik.ru

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