Может ли диабет 2 типа привести к остеоартриту? Ответ врачей

Пациенты с диабетом 2 типа часто страдают и остеоартритом, но является ли это совпадением или эти два состояния связаны? Express.co.uk побеседовал с врачом, чтобы выяснить это.
И диабет 2 типа, и остеоартрит являются распространенными заболеваниями, при этом диабет 2 типа поражает 12 процентов людей старше 25 лет (26 процентов людей старше 65 лет), а остеоартрит - 14 процентов людей старше 25 лет (и 34 процента людей старше 65 лет). Оба состояния становятся более распространенными с возрастом, приводят к серьезной инвалидности и оказывают большое негативное влияние на качество жизни. Однако у людей с диабетом 2 типа (СД2) вероятность развития остеоартрита (ОА) выше, чем у населения в целом. Так почему же так много людей с СД2 страдают ОА? Это совпадение или может быть причинно-следственная связь? Express.co.uk побеседовал с доктором Деборой Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы выяснить это.
Начало остеоартрита у людей с диабетом второго типа происходит постепенно в течение многих лет.
Связь между ними не кажется случайностью.
Существует множество возможных теорий и объяснений того, почему люди с диабетом второго типа могут быть более подвержены риску развития остеоартрита.
Шесть из них включают:
Естественный процесс старения
Избыточный вес или ожирение
Повышенное артериальное давление
Повышенный холестерин
Хроническое воспаление
Патологические эффекты гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови)
Доктор Ли объясняет, как каждый из этих факторов может увеличить риск развития ОА, если у вас диабет второго типа.
Естественный процесс старения
С возрастом естественный процесс старения увеличивает риск диабета, поскольку функция бета-клеток поджелудочной железы с возрастом снижается.
Доктор Ли объяснил: «Бета-клетки поджелудочной железы - это клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон инсулин.
«Старение также снижает способность хондроцитов - клеток суставов, производящих хрящ, - производить хрящ.
«По мере того как мы живем дольше и страдаем ожирением, наши суставы, особенно колени, подвергаются большему износу.
«Старение также приводит к снижению функции митохондрий - митохондрии - это электростанции, обеспечивающие клеточную энергию, - что также увеличивает риск развития как диабета 2 типа, так и остеоартрита».
Избыточный вес или ожирение
Вес тела играет решающую роль в развитии как остеоартрита, так и диабета второго типа.
Д-р Ли отметил: «При ожирении чрезмерная нагрузка на суставы, такие как бедра и колени, приводит к разрушению хрящевой ткани.
«Существенно повышается нагрузка на мышцы и связки в суставах и вокруг них, а иногда сустав может даже выйти из строя».
Однако даже в суставах, не несущих нагрузку, таких как суставы пальцев и рук, наблюдаются остеоартрозные изменения, а это означает, что некоторые повреждения суставов из-за ОА вызваны медиаторами воспаления (клеточными сигнальными молекулами), например, интерлейкином-6 (IL -6), интерлейкин 1 (IL-1) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α).
Врач добавил: «Адипоциты (жировые клетки) производят сигнальные молекулы, называемые адипокинами, которые опосредуют локальное воспаление суставов.
«Высокий уровень гормона, подавляющего аппетит, лептина, был обнаружен в суставах, страдающих остеоартритом, но является ли это причинным эффектом на развитие остеоартрита, неизвестно.
«Это может звучать парадоксально, но люди, страдающие ожирением, часто имеют высокий уровень лептина и страдают от резистентности к лептину».
Повышенное артериальное давление
Высокое кровяное давление является признанным фактором риска ОА, но причины этой связи неясны.
Д-р Ли объяснил: «Было высказано предположение, что высокое кровяное давление может вызвать сужение кровеносных сосудов и что это может означать, что поверхность хряща или кости обеднена кислородом.
«Это может стимулировать развитие остеоартрита».
Повышенный холестерин
Также была отмечена связь между повышенным уровнем холестерина и остеоартритом.
Д-р Ли сказал: «Однако, опять же, причины ассоциации неясны.
«Хондроциты у пациентов с повышенным уровнем холестерина содержат больше липидных капель.
«Чрезмерное потребление полиненасыщенных жиров также связано с развитием остеоартрита».
Хроническое воспаление
Основная причина остеоартрита, вероятно, связана с высоким уровнем хронического системного воспаления (CSI).
Д-р Ли сказал: «Это опасное метаболическое состояние, при котором воспалительный процесс« включается »множеством триггеров, включая локальное повреждение тканей, высокое кровяное давление, ожирение и повышенный уровень глюкозы в крови.
«Плохая диета, например, без фруктов и овощей, содержащих большое количество антиоксидантов, является еще одним важным фактором».
Патологические эффекты гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови)
Высокий уровень сахара в крови - гипергликемия - может быть причиной повреждения суставов при остеоартрите.
Д-р Ли объяснил: «В одном исследовании в лабораторных условиях хондроциты, взятые из суставов больных ОА, при помещении в гипергликемическую среду не могли снижать уровень глюкозы в крови по сравнению с хондроцитами, подвергшимися нормальному уровню глюкозы в крови.
«Кроме того, у пациентов с ОА было обнаружено большее количество активных форм кислорода (АФК) (опасных, электрически заряженных молекул), чем у здоровых людей. У больных ОА также обнаружено большее количество ферментов металлопротеиназ, которые, как известно, разрушают хрящи.
«В целом, возможно, высокий уровень глюкозы в крови оказывает вредное воздействие на суставной хрящ».
По словам доктора Ли, у больных ОА также обнаружено более высокое содержание конечных продуктов гликирования (AEG) в суставном хряще.
Врач добавил: «AEG - это белки, которые прилипли к молекулам жира или сахара.
«Накопление AEG в суставах считается частью процесса старения и, по-видимому, связано с увеличением жесткости и разрушением суставного хряща.
«Высокий уровень глюкозы при диабете стимулирует выработку AEG.
«AEG также могут играть роль в патогенезе диабетической невропатии - состояния, которое обычно поражает диабетиков, что означает, что они теряют осведомленность о положении и / или ощущении своих дистальных суставов и конечностей.
«Когда присутствует диабетическая невропатия, пациенты теряют свои обычные сигналы от любой чрезмерной механической нагрузки на сустав, и это делает их более восприимчивыми к дальнейшему повреждению суставов».