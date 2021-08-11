Как снизить уровень сахара в крови простыми народными средствами - 4 способа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как снизить уровень сахара в крови простыми народными средствами - 4 способа

4:01:568/11/2021,АЛИСС ХАЙЭМФото: pixabay.com
0

Высокий уровень сахара в крови возникает, когда ваше тело не вырабатывает достаточно или не эффективно использует инсулин, гормон, отвечающий за регулирование глюкозы в крови.

Контроль порций - лучший способ контролировать потребление углеводов и, следовательно, снизить уровень сахара в крови

Для улучшения общего состояния здоровья необходимо контролировать уровень сахара в крови. Как естественным образом снизить уровень сахара в крови?

Высокий уровень сахара в крови возникает, когда ваше тело не вырабатывает достаточно или не эффективно использует инсулин, гормон, отвечающий за регулирование глюкозы в крови. Хотя это ключевой признак диабета, он также характерен для людей без него, а мониторинг и регулирование его уровня поможет вам оставаться здоровым и предотвратить любые осложнения со здоровьем, пишет express.co.uk.

Регулярное упражнение
Регулярные упражнения не только помогают контролировать свой вес, что помогает повысить уровень сахара в крови, но и повышают чувствительность к инсулину.

Это также помогает вашим мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снижает общий уровень.

Не нужно переусердствовать - быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы и плавание - все это менее эффективные способы выполнения регулярных упражнений.

Управляйте углеводами и порциями
Организм расщепляет углеводы на сахара, такие как глюкоза, а затем инсулин помогает организму использовать и сохранять его для получения энергии.

Употребление слишком большого количества углеводов может помешать этому процессу и вызвать повышение уровня сахара в крови.

Контроль порций - лучший способ контролировать потребление углеводов и, следовательно, снизить уровень сахара в крови.

Есть несколько способов помочь себе контролировать размер порций и не дать себе переедать.

Использование тарелок меньшего размера, проверка размеров порции на этикетках и ведение дневника питания - все это эффективные способы уменьшения размеров порций.

Медленное питание также является признанным способом уменьшить количество еды: после еды ваш кишечник подавляет гормон грелин, который контролирует чувство голода, а также высвобождает гормоны сытости.

Эти гормоны сообщают вашему мозгу, что вы поели, снижая аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым и предотвращая переедание.

Выбирайте правильные продукты
Продукты с низким гликемическим индексом могут помочь снизить уровень сахара в крови, и их важно иметь наряду с контролируемым потреблением углеводов.

К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:

К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:

• булгур

• ячмень

• йогурт

• овес

• бобы

• чечевица

• бобовые

• пшеничная паста

• некрахмалистые овощи

Яблочный уксус
Яблочный уксус - это что-то вроде чудодейственного вещества, которое, как известно, обладает целым рядом преимуществ для здоровья.

Одним из них является помощь в контроле уровня сахара в крови, так как ACV способствует снижению уровня сахара в крови натощак и может помочь улучшить чувствительность к инсулину.

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса со стаканом воды и выпейте перед едой, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
диабетинсулинуровень сахара
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за уровнем сахара в крови?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как снизить уровень сахара в крови простыми народными средствами - 4 способа
4:01:56 8/11/2021
Как снизить уровень сахара в крови простыми народными средствами - 4 способа
Пять удивительных свойств паприки: какие?
4:00:59 8/11/2021
Пять удивительных свойств паприки: какие?
Что вызывает запор? Два напитка, которые категорически запрещено пить
3:31:46 8/11/2021
Что вызывает запор? Два напитка, которые категорически запрещено пить
Как пульс указывает на наличие основного заболевания: показания для разных возрастов
3:01:28 8/11/2021
Как пульс указывает на наличие основного заболевания: показания для разных возрастов
Почему вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом
2:31:11 8/11/2021
Почему вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом
Может ли диабет 2 типа привести к остеоартриту? Ответ врачей
2:01:05 8/11/2021
Может ли диабет 2 типа привести к остеоартриту? Ответ врачей
Не кормите собаку остатками своего ужина: исследование выявило смертельную опасность для питомца
1:31:01 8/11/2021
Не кормите собаку остатками своего ужина: исследование выявило смертельную опасность для питомца
Возможно ли глобальное искоренение коронавируса, ответили эксперты
1:01:58 8/11/2021
Возможно ли глобальное искоренение коронавируса, ответили эксперты
Признаки повышенного холестерина проявляются у вас на лице
12:31:04 8/11/2021
Признаки повышенного холестерина проявляются у вас на лице
Чудодейственное воздействие сока бузины на ваш организм: советы экспертов
12:01:44 8/11/2021
Чудодейственное воздействие сока бузины на ваш организм: советы экспертов