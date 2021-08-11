Как снизить уровень сахара в крови простыми народными средствами - 4 способа

Для улучшения общего состояния здоровья необходимо контролировать уровень сахара в крови. Как естественным образом снизить уровень сахара в крови?
Высокий уровень сахара в крови возникает, когда ваше тело не вырабатывает достаточно или не эффективно использует инсулин, гормон, отвечающий за регулирование глюкозы в крови. Хотя это ключевой признак диабета, он также характерен для людей без него, а мониторинг и регулирование его уровня поможет вам оставаться здоровым и предотвратить любые осложнения со здоровьем, пишет express.co.uk.
Регулярное упражнение
Регулярные упражнения не только помогают контролировать свой вес, что помогает повысить уровень сахара в крови, но и повышают чувствительность к инсулину.
Это также помогает вашим мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снижает общий уровень.
Не нужно переусердствовать - быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы и плавание - все это менее эффективные способы выполнения регулярных упражнений.
Управляйте углеводами и порциями
Организм расщепляет углеводы на сахара, такие как глюкоза, а затем инсулин помогает организму использовать и сохранять его для получения энергии.
Употребление слишком большого количества углеводов может помешать этому процессу и вызвать повышение уровня сахара в крови.
Контроль порций - лучший способ контролировать потребление углеводов и, следовательно, снизить уровень сахара в крови.
Есть несколько способов помочь себе контролировать размер порций и не дать себе переедать.
Использование тарелок меньшего размера, проверка размеров порции на этикетках и ведение дневника питания - все это эффективные способы уменьшения размеров порций.
Медленное питание также является признанным способом уменьшить количество еды: после еды ваш кишечник подавляет гормон грелин, который контролирует чувство голода, а также высвобождает гормоны сытости.
Эти гормоны сообщают вашему мозгу, что вы поели, снижая аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым и предотвращая переедание.
Выбирайте правильные продукты
Продукты с низким гликемическим индексом могут помочь снизить уровень сахара в крови, и их важно иметь наряду с контролируемым потреблением углеводов.
К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:
К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:
• булгур
• ячмень
• йогурт
• овес
• бобы
• чечевица
• бобовые
• пшеничная паста
• некрахмалистые овощи
Яблочный уксус
Яблочный уксус - это что-то вроде чудодейственного вещества, которое, как известно, обладает целым рядом преимуществ для здоровья.
Одним из них является помощь в контроле уровня сахара в крови, так как ACV способствует снижению уровня сахара в крови натощак и может помочь улучшить чувствительность к инсулину.
Смешайте столовую ложку яблочного уксуса со стаканом воды и выпейте перед едой, чтобы добиться наилучшего эффекта.