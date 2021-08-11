Как удалить обрезанный винт - 4 надежных совета

Нет ничего более раздражающего, чем попытка вывернуть винт только для того, чтобы понять, что он настолько раздвинут, ваша отвертка не может сдвинуть его с места - но, к счастью, у нас есть четыре простых совета, которые вы можете попробовать.
DIY стал популярным в прошлом году. Поскольку многие британцы застряли в колее из-за последовательных блокировок, некоторые обратились к улучшениям дома, чтобы предотвратить скуку. Однако не волнуйтесь, если вы переоценили свои навыки самоделки, так как вот простое руководство по удалению надоедливых шурупов с зачисткой, рассказывает express.co.uk.
Если вы несколько раз пытались вывернуть винт, но не смогли, возможно, вы стерли вмятины на его головке.
Когда это происходит, открутить винт будет еще сложнее, так как вашей отвертке или дрели практически не за что ухватиться.
Если у вас нет необычного, хотя и недорогого, шуруповерта, который представляет собой инструмент, специально разработанный для извлечения шурупов, не паникуйте - есть и другие варианты.
Однако, если у вас под рукой есть экстрактор шурупов, лучше сначала попробовать этот инструмент.
Они бывают разных размеров, поэтому вы сможете извлекать винты любого диаметра, используя подходящий.
Если ваш ящик с инструментами немного тесноват, есть много других приемов, чтобы извлечь проблемные снятые винты.
Используйте плоскогубцы
Если вы стерли вмятины на сверлах и шуруповертах, они вряд ли подойдут.
Просто возьмитесь плоскогубцами за головку винта.
Затем начните выкручивать винт, даже если вы можете просто ухватиться за верхний край головки винта, этот метод может оказаться полезным.
Используйте стальную вату
Снятые винты так сложно удалить из-за недостаточного захвата, с которым могут справиться обычные инструменты.
Один из способов удержать головку продырявленного винта - использовать стальную мочалку.
Просто вставьте немного стальной ваты между головкой винта и отверткой и вращайте как обычно.
Используйте молоток, чтобы создать вмятины
Еще один способ усилить сцепление - попытаться создать более глубокие вмятины, чтобы ваша отвертка или дрель могла захватить головку винта.
Чтобы создать эти вмятины, возьмите обычную отвертку поверх винта и сильно ударьте по его нижней части.
Сила должна образовывать вмятины на головке винта, чтобы вы могли легко его удалить.
Следите за пальцами, когда вы нажимаете на винт, поскольку молоток может легко соскользнуть и поранить
Используйте широкие резинки
Это более необычный метод, но он может помочь.
Резиновые ленты могут обеспечить достаточное сцепление отвертки с зачищенным винтом для его удаления.
Просто отрежьте широкую резиновую ленту, наденьте ее на головку винта, а затем наденьте отвертку поверх резинки.
Сильно надавите, поворачивая винт против часовой стрелки.