Как пульс указывает на наличие основного заболевания: показания для разных возрастов

Специалисты в области здравоохранения и ученые потратили столетия на категоризацию и обсуждение того, что представляет собой «хорошее здоровье». Со временем они выработали ценности как ориентиры, которыми люди должны руководствоваться. Любое отклонение от этих ценностей может указывать на то, что у людей есть заболевание, требующее лечения, пишет express.co.uk.
Один из этих диапазонов, за которым следует следить, - количество ударов в минуту (BPM).
BPM изучает сердцебиение и определяет целевую частоту пульса, которую люди должны стараться достичь.
Диаграммы для BPM документируют десять идеальных диапазонов частоты пульса среди возрастных групп.
У каждого есть целевая зона от 50 до 85 процентов максимума для их возраста и задокументированная средняя максимальная частота.
Целевые зоны частоты пульса и средняя максимальная частота пульса для десяти возрастных групп работают следующим образом:
20-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 100 до 170 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 200 ударов в минуту
30-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 95 до 162 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 190 ударов в минуту
35-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 93 до 157 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 185 ударов в минуту
40-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 90 до 153 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 180 ударов в минуту
45-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 88 до 149 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 175 ударов в минуту
50-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 85 до 145 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 170 ударов в минуту
55-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 83 до 140 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 170 ударов в минуту
60-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 80 до 136 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 160 ударов в минуту
65-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 78 до 132 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 155 ударов в минуту
70-летние
Цель от 50 до 85 процентов: от 75 до 128 ударов в минуту
Средняя максимальная частота пульса: 150 ударов в минуту
При каких условиях может измениться ваш пульс?Отклонение частоты сердечных сокращений от идеального диапазона вызывает состояние, называемое тахикардией, в то время как брадикардия вырисовывается на противоположном конце шкалы.
Тахикардия указывает на сердцебиение, постоянно превышающее 100 ударов в минуту, часто вызванное сердечным заболеванием, называемым аритмией.
Если оставить тахикардию, она может привести к сердечной недостаточности, инсульту или смерти.
Симптомы тахикардии включают:
- Легкомысленность
- Учащенный пульс
- Учащенное сердцебиение
- Обморок
- Грудная боль
- Одышка
Брадикардия указывает на устойчивое медленное сердцебиение ниже 60 ударов в минуту.
Состояние означает, что сердце недостаточно быстро перекачивает кровь по телу.
Если оставить это заболевание, у людей может возникнуть внезапная смерть, остановка сердца, частые обмороки или сердечная недостаточность.
Не у всех будут наблюдаться симптомы или осложнения заболевания, в то время как другим может потребоваться кардиостимулятор.
Симптомы брадикардии включают:
- Чувство слабости или обморока
- Усталость
- Одышка
- Грудная боль
- Головокружение или дурноту
- Быстрая утомляемость во время физических нагрузок
- Путаница или проблемы с памятью