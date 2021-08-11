Как пульс указывает на наличие основного заболевания: показания для разных возрастов
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10.08
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Как пульс указывает на наличие основного заболевания: показания для разных возрастов

3:01:288/11/2021,LIAM ДОЙЛФото: pixabay.com
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Эксперты здоровья классифицируют «хорошее здоровье», используя набор критериев и диапазонов, при этом высокие и низкие значения указывают на потенциальную причину для беспокойства.

У каждого есть целевая зона от 50 до 85 процентов максимума для их возраста

Специалисты в области здравоохранения и ученые потратили столетия на категоризацию и обсуждение того, что представляет собой «хорошее здоровье». Со временем они выработали ценности как ориентиры, которыми люди должны руководствоваться. Любое отклонение от этих ценностей может указывать на то, что у людей есть заболевание, требующее лечения, пишет express.co.uk.

Один из этих диапазонов, за которым следует следить, - количество ударов в минуту (BPM).

BPM изучает сердцебиение и определяет целевую частоту пульса, которую люди должны стараться достичь.

Диаграммы для BPM документируют десять идеальных диапазонов частоты пульса среди возрастных групп.

У каждого есть целевая зона от 50 до 85 процентов максимума для их возраста и задокументированная средняя максимальная частота.

Целевые зоны частоты пульса и средняя максимальная частота пульса для десяти возрастных групп работают следующим образом:

20-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 100 до 170 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 200 ударов в минуту

30-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 95 до 162 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 190 ударов в минуту

35-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 93 до 157 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 185 ударов в минуту

40-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 90 до 153 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 180 ударов в минуту

45-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 88 до 149 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 175 ударов в минуту

50-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 85 до 145 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 170 ударов в минуту

55-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 83 до 140 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 170 ударов в минуту

60-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 80 до 136 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 160 ударов в минуту

65-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 78 до 132 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 155 ударов в минуту

70-летние

Цель от 50 до 85 процентов: от 75 до 128 ударов в минуту

Средняя максимальная частота пульса: 150 ударов в минуту

При каких условиях может измениться ваш пульс?

Отклонение частоты сердечных сокращений от идеального диапазона вызывает состояние, называемое тахикардией, в то время как брадикардия вырисовывается на противоположном конце шкалы.

Тахикардия указывает на сердцебиение, постоянно превышающее 100 ударов в минуту, часто вызванное сердечным заболеванием, называемым аритмией.

Если оставить тахикардию, она может привести к сердечной недостаточности, инсульту или смерти.

Симптомы тахикардии включают:


  • Легкомысленность
  • Учащенный пульс
  • Учащенное сердцебиение
  • Обморок
  • Грудная боль
  • Одышка

Брадикардия указывает на устойчивое медленное сердцебиение ниже 60 ударов в минуту.

Состояние означает, что сердце недостаточно быстро перекачивает кровь по телу.

Если оставить это заболевание, у людей может возникнуть внезапная смерть, остановка сердца, частые обмороки или сердечная недостаточность.

Не у всех будут наблюдаться симптомы или осложнения заболевания, в то время как другим может потребоваться кардиостимулятор.

Симптомы брадикардии включают:


  • Чувство слабости или обморока
  • Усталость
  • Одышка
  • Грудная боль
  • Головокружение или дурноту
  • Быстрая утомляемость во время физических нагрузок
  • Путаница или проблемы с памятью

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