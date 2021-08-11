Почему вакцинированные люди подвержены риску заражения коронавирусом

Иммуностимулирующие препараты, предназначенные для защиты пациентов, которые не реагируют на вакцину Covid, вскоре могут быть доступны в Национальной службе здравоохранения.
Вакцинация против коронавируса оказалась чрезвычайно эффективной, не позволяя 90 процентам тех, кто получил две дозы, попасть в больницу, но они не идеальны.
Ученые считают, что от пяти до десяти процентов полностью вакцинированных людей, в основном с ослабленной иммунной системой, что означает, что их тела не могут обеспечить надежную защиту от вируса, могут серьезно заболеть Covid, пишет dailymail.co.uk.
Новые дополнительные препараты, известные как моноклональные антитела, уже используются в Америке, Европе и Азии и значительно усиливают эффект вакцины в этих группах высокого риска.
Инъекционные лекарства могут остановить их от заражения Covid - даже если они живут в доме с кем-то инфицированным, как показало исследование, опубликованное на прошлой неделе. Эксперты говорят, что лекарства могут иметь решающее значение этой зимой, когда было предсказано новое возрождение Covid.
Текущее руководство правительства предлагает людям, подвергающимся повышенному риску заражения Covid-19, продолжать принимать «дополнительные меры предосторожности» - избегать социальных контактов, носить маски, мыть руки, работать дома, если это возможно, и т. Д. - чтобы защитить себя от инфекции. Но эксперты утверждают, что это не долгосрочное решение.
Вместо этого многие говорят, что для уязвимых пациентов инъекции моноклональных антител будут необходимостью, если Великобритания хочет избежать дальнейшего всплеска госпитализаций Covid.
Они используются в медицине с 1990-х годов для лечения различных заболеваний, от рака до артрита.
Пациентам, у которых не развивается иммунный ответ, необходимый для защиты от болезни, вводят лабораторные антитела, которые связываются с чужеродными захватчиками. Это может предотвратить повреждение болезни и помочь иммунной системе организма выполнять свою работу.
В зависимости от заболевания пациентам могут делаться инъекции этих моноклональных антител так же регулярно, как и каждый месяц, чтобы поддерживать защиту, или они могут вводиться после контакта с вирусом, чтобы ограничить риск инфекции или серьезных симптомов.
Моноклональные антитела против Covid-19 разрабатываются крупными фармацевтическими компаниями для поиска белка-шипа - участка вируса, который позволяет ему связываться со здоровыми клетками.
Ограничивая его способность делать это, он снижает количество вируса, которое может проникнуть в организм, известное как вирусная нагрузка, что, в свою очередь, снижает вероятность серьезного симптоматического Covid.
Первоначально компании начали разрабатывать моноклональные антитела в качестве временной остановки до того, как появились вакцины - теперь они являются потенциально спасающим жизнь дополнительным лечением.
Многие компании увидели весьма обнадеживающие результаты испытаний. Самый популярный препарат Regen-Cov, разработанный американской фирмой Regeneron, был одобрен в США в ноябре 2020 года. Его вводят пациентам из группы высокого риска после диагноза Covid, чтобы снизить риск госпитализации.
С тех пор он был одобрен для использования в Японии и Европе.
В июне исследователи исследования Recovery, исследовательского проекта Национальной службы здравоохранения по оценке лекарств для борьбы с Covid, обнаружили, что Regen-Cov, который в Великобритании называется Ronapreve, снижает риск смерти на 20% у госпитализированных пациентов, которые не установили свой собственный иммунный ответ на вакцину.
Доктор Пенни Уорд, приглашенный профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона, сказала: «Испытание выздоровления не учитывало тот факт, что эти лекарства лучше всего доставлять сразу после контакта с вирусом, а не после того, как пациент был госпитализирован.
«Используемый ранее этот метод лечения может значительно снизить риск госпитализации пациентов из группы риска».
Опубликованные ранее в этом году исследования Regen-Cov в США были более обнадеживающими: они показали, что лечение снижает риск госпитализации и смерти на 70%.
До получения разрешения в США это лечение было предоставлено Дональду Трампу, когда он заразился вирусом в прошлом году, и его состояние вскоре улучшилось.
... но как они будут определять, кому нужно повышение иммунитета?
Перспектива предложить уязвимым пациентам лекарства, которые предотвратят их заражение Covid, очень привлекательна.
Но как именно врачи решат, кому они нужны, пока не совсем понятно. В Америке их будут предлагать группам повышенного риска, но это тупой метод.
Некоторые эксперты утверждают, что измерение уровней антител в крови - клеток иммунной системы, которые вырабатываются организмом в ответ на инфекцию или вакцину, - может лучше предсказать, кто серьезно заболеет, несмотря на укол.
Израильское исследование, опубликованное в конце июля, показало, что полностью вакцинированные медицинские работники с низким уровнем антител Covid были более подвержены повторному заражению вирусом, чем работники с более высоким уровнем.
Очевидно, что наличие антител - это хорошо, но один человек с определенным уровнем может иметь иммунитет, а другой с таким же уровнем, например, может заразиться повторно.
И это не единственные клетки иммунной системы, которые обеспечивают защиту от Covid. Т-клетки образуются после инфекции или вакцинации, но, хотя антитела могут ослабевать, Т-клетки остаются в организме дольше, что заставляет некоторых ученых утверждать, что они обеспечивают защиту на долгие годы.
Я был заинтригован, узнав, каков был уровень моих антител. Итак, на прошлой неделе я посетил частную клинику London Medical Laboratory, чтобы сдать анализ крови. Я был положительным на антитела и получил конкретную оценку: 1,400.
Кристина Овусу, менеджер отдела новостей Mail on Sunday, которая ранее в этом году провела три недели в реанимации с Covid-19, также прошла тест. Когда Кристина выписывалась из больницы, у нее был отрицательный результат на антитела к Covid-19, но теперь, получив оба укола, ее оценка составила 2300 баллов.
Д-р Куинтон Фивелман, главный научный сотрудник Лондонской медицинской лаборатории, сказал: «Средний балл для человека, которому сделана двойная вакцинация, составляет от 1000 до 3000. Но мы видели, как люди набирали до 30 000 баллов.
«Если кто-то приходит, и его оценка исчисляется сотнями, мы рекомендуем ему обратиться к врачу, поскольку это означает, что он, возможно, не получил ответа».
Однако ведущие вирусные эксперты утверждают, что такие тесты на антитела не дают однозначного ответа о защите.
Доктор Джулиан Танг, вирусолог из Университета Лестера, сказал: «Не существует общепринятого стандарта того, что считается хорошим антителным ответом».
На прошлой неделе американские органы здравоохранения одобрили расширенный доступ к Regen-Cov, который представляет собой комбинацию двух препаратов, казиривимаба и имдевимаба, поэтому его можно давать в экстренных случаях людям, которые не могут вырабатывать собственные антитела из вакцины, но столкнулись с заражением. инфицированным людям, например тем, кто живет в домах престарелых или тюрьмах.
Он также позволяет получать ежемесячные дозы для тех, кто
Это решение было основано на поразительных данных, опубликованных в среду в The New England Journal Of Medicine, которые показали, что Regen-Cov смог значительно снизить вероятность заражения в домашних условиях.
Чуть более 750 участников в США получили инъекцию Regen-Cov или соответствующее плацебо в течение 96 часов после положительного результата теста на Covid в домашнем контакте.
Среди тех, кто получал настоящее лекарство, риск симптоматической инфекции снизился на 93 процента, а риск симптоматических и бессимптомных инфекций в целом снизился на 66 процентов.
Христос Киратсус, ведущий разработчик препарата Regeneron, говорит, что моноклональные антитела могут оказаться решающими для пациентов с так называемым иммунодефицитом, а также для людей из группы высокого риска, которые отказались от вакцины.
Он сказал: «Для подавляющего большинства здоровых людей вакцины обеспечивают очень хорошую защиту от болезней. Однако по-прежнему очень большое количество людей не получают положительного отклика.
Наши данные очень согласованы. Даже у пациентов самого высокого риска введение моноклональных антител приводит к резкому снижению вирусной нагрузки ».
Однако некоторые ученые говорят, что стоимость Regen-Cov может оказаться непомерно высокой для NHS, поскольку каждая доза стоит примерно 1500 фунтов стерлингов.
Доктор Джулиан Танг, вирусолог из Университета Лестера, сказал: «По стандартам NHS это очень дорогое лечение».
Другие эксперты отмечают, что стоимость бледнеет по сравнению с ценой лечения пациента Covid в больнице.
Д-р Пенни Уорд сказала: «Государственной службе здравоохранения обходится гораздо дороже, чтобы принять и вылечить тяжелобольного пациента с коронавирусом. Если у вас есть лечение, которое может предотвратить госпитализацию, трудно понять, почему вы не дали ему зеленый свет ».
Несколько других компаний занимаются разработкой препаратов для лечения моноклональными антителами на соревнованиях. Американская фирма Eli Lilly разработала комбинацию под названием бамланивимаб и этесевимаб, которая также получила одобрение в США и в настоящее время ожидает одобрения в Европе.
Результаты исследования с участием 1000 пациентов, опубликованные в январе, показали, что комбинация смогла снизить количество госпитализаций и смертей от Covid на 70 процентов.
Между тем, британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline получил разрешение на применение сотровимаба в США и Европе, что доказало снижение риска госпитализации и смерти в группах высокого риска на 79 процентов.
Хотя правительство вступило в переговоры с рядом этих компаний, инсайдеры говорят, что они «разочарованы» медленной скоростью утверждения.
Источник сообщил: «Когда правительство сформировало Целевую группу по вакцинам, у него был предельно ясный мандат на закупку перспективных вакцин. У терапевтов никогда не было такого же мандата. Другие части мира были гораздо более активными. Действительно поразительно, насколько медлительна была Великобритания ».
Д-р Уорд соглашается: «Потребность в моноклональных антителах в качестве подкрепления вакцинации очевидна с начала этого года.
«Наличие таких препаратов, как Regen-Cov, для предотвращения вспышек болезни, может иметь огромное значение этой зимой».
Уже есть признаки того, что NHS может вскоре одобрить использование моноклональных антител для людей с высоким риском.
В июне бывший исполнительный директор NHS сэр Саймон Стивенс поддержал лечение.
Д-р Сиу Пинг Лам, директор по лицензированию Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, надзорного органа Великобритании в области лекарственных средств, сказала: «Мы уделяем приоритетное внимание и тщательно проверяем любые данные, представленные для лекарств в борьбе с Covid-19, в соответствии с нашими строгими стандартами, чтобы помочь защитить общественность и спасение жизней ».