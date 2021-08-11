Илон Маск живет в крошечном доме площадью 375 кв. футов

Как только вы подумали, что один из самых богатых людей в мире не может стать более странным, Илон Маск решил нанести еще один удар.
Считается, что 50-летний Маск живет в крошечном доме, который больше похож на роскошный домик для игр, чем на резиденцию взрослого мужчины, сообщает yourtango.com.
Где живёт Илон Маск?Судя по всему, Technoking of Tesla теперь живет в крошечном доме.
Сообщается, что Маск живет в новом доме в Бока-Чика, штат Техас, который он арендует у своей компании SpaceX.
Сборный крошечный дом общей площадью 375 квадратных футов продается за 49 500 долларов (или 250 долларов в месяц) и был спроектирован стартапом Boxabl из Лас-Вегаса.
И что еще интереснее, модель, известная как Casita , уже насчитывает около 47000 человек в списке ожидания.
Неясно, есть ли у Маска какие-либо акции в компании, но что может человек с чистым капиталом в 181,2 миллиарда долларов делать с такой маленькой жилой единицей?
Или, еще лучше, чем это обосновывает Маск?
По состоянию на август 2020 года SpaceX заявила, что намеревается построить курорт в Южном Техасе с намерением превратить «Бока-Чика» в «космодром 21-го века» - также известный как Starbase, Texas.
Илон Маск пообещал продать все свои дома еще в 2020 году1 мая 2020 года Маск написал в Твиттере: «Я продаю почти все материальное имущество. Не буду владеть домом».
И со временем Маск сдержал свое слово.
Маск продал серию из трех соседних особняков Bel Air на общую сумму 40,9 миллиона долларов в течение 2020 года, объявив, что он переезжает в Техас.
«Не нужны деньги», - написал Маск в Твиттере, отвечая на вопрос, почему он так поступил.
«Посвящаю себя Марсу и Земле. Одержимость только утяжеляет тебя», - продолжил он.
Слава богу, у него есть все эти деньги, чтобы подняться - и прямо в космос.
Считается, что Маску до сих пор принадлежит особняк в Сан-ФранцискоНесмотря на массовый отъезд недвижимости, Маск все еще может иметь одну собственность.
В июне 2021 года он подтвердил, что по-прежнему владеет домом в Хиллсборо, штат Калифорния, который сдавал в аренду для проведения мероприятий.
Неделю спустя он сообщил своим подписчикам, что тоже будет продавать этот дом и хочет, чтобы его продали большой семье.
Поместье площадью 16 000 кв. Футов с 9 спальнями и 9,5 ванными комнатами было выставлено на торги за 37,5 млн долларов в том же месяце, но было снято с продажи в ноябре.
Неясно, живут ли в крошечном домике Граймс и ребенок X Æ A-XIIНикакой конкретной информации относительно постоянного проживания партнера Маска Граймса и их сына X Æ A-XII Маска не поступает.
Сообщения в ее аккаунтах в социальных сетях за последние несколько месяцев показывают, что спальни и бассейны явно не подходят для крошечного дома.
Еще в феврале музыкант написала в Твиттере, что живет в Остине, который находится примерно в 369 милях (или 5,5 часах езды на машине) от Бока-Чика.
Менее чем через месяц Маск опубликовал фотографию себя с Граймсом и маленьким X Æ A-XII в Starbase, но неясно, навещали ли его девушка и сын или переезжали.
Точно так же можно с уверенностью предположить, что пятеро других детей Маска от его бывшей жены Джастин Уилсон не будут легко жить в крошечном доме.