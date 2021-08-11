Астрологи назвали трех знаков зодиака, у которых будут проблемы в отношениях с 10 августа 2021 года

Один из самых больших недостатков транзита Меркурия напротив Юпитера заключается в том, что мы будем брать информацию и превращать ее во что-то неузнаваемое.
По сути, это означает, что если мы слышим что-то - сказанное другом или даже незнакомцем, и нам не обязательно "нравится '' то, что они говорят, мы можем раздуть их слова до такой степени, что в конечном итоге уничтожим их обоих. слова, и наша дружба с человеком, который осмелился их сказать., сообщает yourtango.com.
Трем знакам зодиака, дружба которых разваливается во время Меркурия напротив Юпитера, необходимо обратить внимание начиная с 10 августа 2021 года.10 августа - это праздник неправильного взгляда. И как бы странно это ни звучало, вы знаете, как такое может происходить.
И произойдет, потому что каждый знак - не только те, которые выделены ниже, - подлежит проверке, когда речь идет о дружбе.
Некоторые знаки должны быть осторожны, даже более того, и поэтому они упомянуты ниже, но, по правде говоря, мы все собираемся относиться к вещам слишком серьезно.
Это имеет смысл, когда вы думаете об этом - Меркурий, конечная планета общения, и Юпитер - планета, которая делает все больше, чем оно есть, в ПРОТИВОПОЛОЖЕНИИ друг друга. Звучит как гиперчувствительность, неправильный взгляд на вещи и еще много грядущей защиты, подпитываемой эго.
Знаки зодиака, дружба которых разваливается во время Меркурия напротив Юпитера, начиная с 10 августа 2021 года:
Рак (21 июня - 22 июля)Вы уже один из самых чувствительных знаков зодиака, и последнее, что вам нужно, - это чтобы кто-то бросил вызов вашему чувству безопасности, когда дело касается дружбы.
Вы собираетесь поссориться с приятелем; обычно в этом нет ничего страшного. Вы друзья, а друзья время от времени спорят - вот что происходит.
Затем Меркурий напротив Юпитера появляется в кадре, и внезапно вы чувствуете оскорбление со стороны своего друга - оскорбление его нервом. Как они могли сказать тебе такое?
Независимо от того, что ваш друг говорит или делает, вам придется взвесить важность: действительно ли они такие подлые злодеи, что не согласны с вами, или вы, возможно, неверно истолковываете их намерения? Вот тут-то и вмешивается эго, чтобы убедиться, что вы навсегда разрушите дружбу.
Вы не можете вернуться, и гордость не позволяет вам, поэтому вы позволяете дружбе закончиться. Капут. Вот и все. А все потому, что ты просто не хотел слышать, что сказал твой друг.
Дева (23 августа - 22 сентября)Разрушение дружбы - не новость; на самом деле, это случалось так много раз раньше, что вы вроде как привыкли к этому. Что еще хуже, вы этого ожидаете - и эта «атмосфера» пронизывает атмосферу. Итак, когда ваш друг проявляет хоть немного независимости, вы воспринимаете это как знак; они собираются уйти, потому что А.
Они терпеть не могут вас, Б. Они не будут делать что-то по-вашему, или В. Они тупые пухлые головы, а вы единственный умный и разумный человек во всем огромном мире.
Твое эго выходит из-под контроля, Дева. Вы стремитесь остаться без друзей, потому что вы настолько обороняетесь, что пугаете всех вокруг - правда в том, что никто больше не хочет быть рядом с вашим эго. У вас так много всего, что вы можете дать и чем поделиться, и все же вы предпочитаете изолироваться и защищаться ... но что вы защищаете? Ваше право всегда быть в одиночестве? Вы любите друзей ... они вам нужны.
Во время этого перехода вы собираетесь сделать это снова - вещь, которая всегда заканчивается тем, что вы остаетесь в одиночестве: вы собираетесь отвергнуть хорошего друга, прямо, без объяснения причин. Время отмены друга в Вирголанде закончилось.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Дружба для вас свято. Единственная проблема с вами и дружбой заключается в том, что вам нравится контролировать своих друзей, и в большинстве случаев ваши друзья не возражают - потому что вы им нравитесь, и они не возражают против ваших предложений.
Чего вы не ожидаете, так это того, что они или, в частности, один друг бросят вызов вашему авторитету. И это именно то, что должно произойти - хотя ваш друг определенно не чувствует, что он «бросает вызов» вам как таковой. на самом деле они думают, что это часть нормальной, здоровой дружбы.
Возможно, они не осознали, что они на таймере с вами, когда вы ждете дня, чтобы выбросить их вместе с остальным мусором в вашей жизни.
Итак, благодаря Меркурию, противоположному Юпитеру, вы будете тем, кого выбросят вместе с мусором, потому что вы зашли слишком далеко.
Если вы думали, что ваш друг был бездумным дроном, вы ошибались. Это хороший урок, который вы должны усвоить на будущее: относитесь к людям с уважением и проявляйте терпение по отношению к друзьям - они ценны. Они не мусор. Узнай это и стань счастливее.