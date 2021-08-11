7 распространенных ошибок в браке, которые мы сделали почти все
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10.08
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7 распространенных ошибок в браке, которые мы сделали почти все

5:01:118/11/2021,Мишель ХортонФото: pixabay.com
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Обратите внимание на красные флажки, которые вы предпочитаете игнорировать; они пытаются что-то вам сказать.

Отложите на минутку романтику

Я вышла замуж внезапно (возможно, даже преждевременно), когда мне было чуть больше 20 лет.

В то время мне казалось, что я знаю, что делаю, но иногда лучшее руководство можно получить только задним числом, пишет yourtango.com.

Потому что в браке я сделала несколько вещей, которые чуть не привели нас с мужем к разводу.

От меня к тебе, юная невеста, вот 7 брачных ошибок, которые я совершила:

1. Несерьезное отношение к браку

Я считаю, что наша официальная позиция в отношении брака была: «Пшш».

Ну, может быть, не поначалу. В начале у нас, безусловно, были звездные моменты, когда наши отношения были воодушевляющими, вдохновляющими и новыми. Нам было лучше вместе. Мы были влюблены.

И все же любой разговор о браке казался утолением юношеской жажды страсти, драмы и заблуждений. Будущее казалось слишком далеким и выглядело ослепительно ярким.

После нескольких лет совместной кровати и банковского счета брак казался бессмысленным. «Как может брак отличаться от этого ?» мы задавались вопросом. Зачем кому-то жениться?

А потом, как и в жизни, в обычный вторник 2008 года мы неожиданно стали ждать ребенка . (Хорошо, теперь у нас был повод пожениться.)

Честно говоря, этот положительный тест на беременность казался гораздо большим обязательством, чем любой подписанный документ, поэтому брак стал чем-то неизбежным и очевидным. Наше общее отношение было таким: «Если мы все равно собираемся быть вместе навсегда, почему бы не пожениться?» Мы сделали это для правовой защиты и для медицинского страхования.

Что ж, поверьте мне: брак - это другое дело. Не только из-за финансового и юридического давления, но и из-за психологического веса.

Чем выше ставки, тем сильнее запутанность. Мы приспосабливаемся к новым ролям и идентичностям, изо всех сил пытаемся найти свои отметки и боремся с чудовищностью «пока смерть не разлучит нас».

Поэтому, когда вы не относитесь к браку всерьез или бросаетесь в него, не задумываясь (или, что еще хуже, когда один человек воспринимает его всерьез, а другой считает это «пустяком»), ожидайте трудного периода адаптации.

2. Пропуск церемонии

Дорогие свадьбы казались глупее, чем сама идея брака. О, самовосхваление, общие традиции, огромные финансовые затраты. Спасибо, не надо.

Так что однажды в субботу утром мы почувствовали себя очень хитроумно, крадясь в мэрию, почти никого не предупредив об этом заранее. Мы не придавали этому большого значения, потому что, помните, брак не был для нас таким серьезным.

Оглядываясь назад, я понимаю, что пропустила не день свадьбы, а простой акт церемонии. Часть женитьбы - это публичное заявление - да, для поддержки, но также и для подотчетности.

Я чувствую, что церемония или какой-то ритуал сделали бы наш брак более значимым, более реальным. Я хотела бы подумать о наших клятвах заранее и вложить время и внимание, учитывая, что это то, что нужно браку.

3. Недостаточное внимание к финансам

Отложите на минутку романтику, мечты и свадебные доски в Pinterest, и давайте проясним одну вещь: брак - это финансовое и юридическое обязательство. Конечно, вы не хотите об этом думать; вы бы предпочли сосредоточиться на платье, теме и своей прическе.

Свадьба может быть связана с любовью, но брак - это гораздо больше. И хотя любовь важна, важны и финансы.

Люди склонны не соглашаться, когда я говорю это, но посмотрите на кредитный рейтинг мужчины (или женщины), прежде чем подписывать свидетельство о браке. Посмотрите на его привычки тратить, его долговую ситуацию, его отношение к деньгам.

Это не просто проблема безопасности или стабильности (хотя это тоже важно), но это даст вам представление о его характере, суждениях, зрелости и приоритетах.

Теоретически деньги не имеют значения. Но даже если этого не должно быть, это все равно. А стресс и эмоциональные потери, связанные с финансовыми трудностями, вполне реальны. Не игнорируйте это.

Это не значит, что жениться должны только финансово компетентные люди, но если вы умнее меня, используйте идею брака в качестве мотивации для ведения финансового хозяйства, прежде чем говорить «Да» на все его финансовые промахи и финансовые проблемы.

4. Терпение оскорбительного поведения

Брак требует жертв, терпимости и принятия, но с чем мы должны мириться? Какой частью нашей личности, нашей жизни можно пожертвовать?

Есть грань между принятием кого-то таким, какой он есть, и позволением чьей-то дисфункции и обидному поведению негативно повлиять на вашу жизнь.

Я принимаю своего мужа таким, какой он есть, но это не останавливает его манипулятивные действия и привыкание. Мне было трудно найти эту границу, этот баланс, пока мой терапевт прямо не указал, что у меня были оскорбительные отношения. И тогда все стало ясно.

5. Игнорирование красных флажков

Если есть что-то, что вы игнорируете, надеясь, что в конечном итоге это исчезнет или перерастет, вероятно, этого не произойдет. Если в нем есть какой-то аспект, который, как вы предполагаете, изменится, велика вероятность, что этого никогда не произойдет.

Обратите внимание на красные флажки, которые вы предпочитаете игнорировать; они пытаются что-то вам сказать.

6. Поддайтесь давлению семьи

Я не виню свою семью в моем поспешном и недальновидном браке, но я говорю, что некоторые члены семьи немного уговаривали нас, которые действительно хотели бы, чтобы мы поженились, ну, знаете, из-за ребенка и все.

Оглядываясь назад, я должен был изучить причины, по которым я женился, и выяснить, для кого я это делаю.

7. Вышла замуж во время беременности

Я знаю, что есть много счастливых беременных невест, но, оглядываясь назад, возможно, я была не в том настроении, чтобы принимать такое решение, которое изменило мою жизнь.

Кто-то однажды сказал мне, что мы никогда не должны принимать важные решения, когда переживаем очень эмоциональное время (например, разрыв), и я не уверена, что может быть более эмоциональным (и гормональным), чем беременность.

И со всей энергией, временем и подготовительной работой, которые требовались моей беременности, не оставалось места, чтобы думать о нашем браке. Если бы я проделала это снова и снова, я бы проявила немного больше уважения и признательности за такое монументальное обязательство.

При этом я не жалею о своем раннем замужестве. Я не сожалею о недопонимании, спешке или даже терпении оскорбительного поведения, потому что я извлекла из всего этого урок.

Я узнала о границах, я узнала о параметрах здоровой любви. И если бы я могла вернуться и заметить все красные флажки, полностью осознать наши обязательства и поставить финансовую безопасность выше нашей спонтанности, оптимизма и слепой веры, то я бы многое изменила.

Учитывая все обстоятельства, брак - это возможность учиться. И лучший способ учиться на наших ошибках.

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