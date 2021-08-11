По народным приметам с 11 августа начнутся заморозки в Бердске

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в Новосибирской области 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 20 м/с.
В Бердске 11 августа будет:
Ночью 11 август +16...+18.
Днем +20...+22
Ветер восточный 3-8 м\с местами порывы до 14 м\с.
Народный праздник Калинник отмечается 11 августа 2021 года (по старому календарю – 29 июля). В этот день почитается память страстотерпца Каллиника Киликийского.
Традиции и обрядыК этому дню уже нередко начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Каллинику с просьбой сохранить урожай.
Птицы готовятся к перелету в теплые страны.
В народе праздник отмечают пирогами с калиной. Отсюда еще одно его название – «Калина». Данная ягода как раз дозревает к этому дню. Ее считают символом целомудренной красоты. Горький вкус ягодки сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной насильно замуж.