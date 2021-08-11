Кто и как превращает прах умерших в бриллианты: Все о необычном прощании с любимыми за 4 млн рублей в России

Сейчас всё больше становится популярной кремация тел погибших людей, особенно за рубежом. Некоторые люди вместо того, чтобы хранить прах человека в урне, выбирают более интересные способы сохранения останков любимого человека в жизни.
Наиболее красивый из них — изготовление алмазов из оставшегося пепла.
Как это возможно?
Алмазы – это кристаллизованный углерод. А этот элемент второй по распространенности в нашем организме. После кремации обычно остается от 22 до 4,5 кг золы, большую часть которой и составляет углерод. Для создания бриллианта используется минимум 500 г праха.
Благодаря химически активным веществам чистый углерод извлекают из останков и очищают от примесей. После его перемещают в специальную ячейку для роста кристалла, в которой с самого начала находится крошечный алмаз. После углерод превращается в графитовые листы. Процесс создания алмаза занимает от 6 до 8 недель. Заказчики нередко отдают камень ювелиру, чтобы превратить его в бриллиант.
Для выращивания драгоценного камня подходит пепел, который остался после любого живого существа, поэтому в бриллианты превращают даже домашних животных.
Где заказать в России
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в крематории Новосибирска:
- У нас этого не делают. Это делают только за рубежом пока. Если есть конкретное намерение, можно заказать. Делают в Германии, Бельгии.
Однако в компании Diamond Memo "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что такой драгоценный камень из праха человека можно изготовить и в России.
Произведённые бриллианты являются совместным результатом научно-практического сотрудничества ведущих технологических научно-исследовательских институтов страны.
Из материала, полученного от заказчика, выделяют весь углерод. После из него отсеивают элементы гроба и одежды, остаются только человеческие останки.
— Это нетривиальная задача. Нужно подобрать правильную технологию обработки, чтобы остался именно нужный углерод, - рассказывает руководитель компании Diamond Memo Иван Овсянников "Курьер. Среда. Бердск" 11 августа.
Он объяснил, что норма выдачи праха в крематории – 250-300 граммов. Специалисты отделяют все органические и металлические фракции из материала. В итоге гарантировано получается алмаз примерно в 3 карата, из которого ограняется в 1,5-2 карата бриллиант.
Алмазы, произведенные Diamond Memo, имеют совершенную кристаллическую углеродную решетку, без примесей, следов и вкраплений, о чем свидетельствуют чистота и цвет конечного продукта. На бриллиант выдается международный сертификат.
- Несмотря на то, что компания работает недавно, специалисты давно трудятся в этом направлении. Ученые защитили всевозможные работы по этой теме. Самая идея держится на научных исследованиях, - отмечает он.
Цена бриллианта зависит от его размера, но начинается от 470 тысяч рублей и доходит до 4 млн рублей. За рубежом стоимость стартует от 280 тысяч за алмаз 0,3 карата.
- Я бы не сказал, что люди идут повально. Может быть, это даже не для всех. К тому же, цена немаленькая. Она формируется как тариф, потому что тратятся огромные энергозатраты для изготовления алмаза и потом, чтобы его обработать. Плюс предварительная подготовка материала, - говорит Овсянников.
Также в компании изготавливают алмазы из цветов.
- Мы отладили технологию. Делам бриллианты до 4-5 карат. В мире больше двух карат не делают в промышленном масштабе. Но это только из цветов. Если речь о другом материале, всё зависит от количества материала и концентрации углерода, - заключил руководитель.
Другие необычные способы
В России существует компания Spaceway, которая развеет прах человека в космосе, точнее в стратосфере. Эта услуга стоит около 350 тысяч рублей.
Останки умершего в специальной урне закрепляют на зонде, который за полтора часа поднимается на 25 километров. На этой высоте нижняя крышка капсулы открывается — и прах высыпается.
Американская фирма ритуальных услуг предлагает превращать прах умерших в коралловые рифы с помощью погребения урн в океане. Компания занимается этим еще с 90-х годов. Большой риф возле восточного побережья США уже состоит из 2000 погребальных ваз. Это обойдется заказчику примерно в ту же сумму, что и обычное захоронение.
Для создания рифов человеческий прах смешивают с бетоном и затапливают. Так возникают новые экосистемы. Перед тем как опустить урны на дно, на них можно разместить таблички с именами, отпечатки ладоней, теплые слова от близких.
Материалы, из которых изготовлены урны, безопасны для морских обитателей.
Также можно превратить прах умершего родственника в виниловую пластинку. Иногда останки используются в качестве материала для лепки, из которого потом изготавливают вазы, урны или чашки.