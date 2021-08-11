Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 августа 2021 в России и мире

• Рождество святителя Николая Чудотворца
• День «мусорной еды»
• День полёта на воздушном шарике
• День святой Клары, покровительницы телевидения (Feast of Saint Clare)
• День памяти мученика Каллиника Киликийского
• День кинетического песка (Global Kinetic Sand Day)
• Всемирный день каллиграфии (World Calligraphy Day)
• День памяти преподобного Константина Косинского
• День сына и дочери (National Son and Daughter Day) - США
• День малинового торта (National Raspberry Tart Day) - США
• День президентской шутки (National Presidential Joke Day) - США
• День памяти борцов за свободу - Латвия
• День игры на песке (Play in the Sand Day) - США
• День гор (Yama no Hi) - Япония
• День пограничника - Туркменистан
• День независимости (Chad Independence Day) - Чад
• День национальной идентичности (Навасард) - Армения
• День флага - Пакистан
• Фестиваль альтернативной музыки в Осло (Oyafestivalen) - Норвегия
• Фестиваль «Всемирный день лени» (World Day of Laziness) - Колумбия
• День хип-хопа (National Hip Hop Day) - США
• День Ингерсолла (Ingersoll Day) - США
• День игры на песке (Play in the Sand Day) - США
• День ежегодного медицинского осмотра (Annual Medical Checkup Day) - США
• Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия, Николая
• Калинов день (Калинник)
Важные события
1337 преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой (дата условная).
1774 в Пензе оглашён Манифест во всенародное известие жителям Пензы и Пензенской провинции Емельяна Пугачёва, даровавший вольность для крепостных крестьян.
1791 российский флот под командованием адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии.
1845 в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги.
1899 введение «Временных правил» об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческом движении.
1912 в России вышло первое футбольное издание – «Ежегодник Всероссийского футбольного союза».
1920 основан музей-усадьба «Абрамцево».
1926 компания «Кодак» объявила, что она начала работы по созданию цветной киноплёнки.
1928 в Москве открылась Первая всесоюзная Спартакиада.
1947 в «Правде» опубликована статья Д. Шепилова «Советский патриотизм», ставшая началом кампании по обвинению деятелей культуры в космополитизме.
1957 завершён VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве.
1959 в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
1962 запуск космического корабля Восток-3. Андриян Николаев становится третьим советским космонавтом.
1973 по Центральному телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семёнова.
1979 Столкновение двух Ту-134 над Днепродзержинском. Погибли 178 человек, в том числе 17 участников узбекской команды «Пахтакор».
1984 президент США Рональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что микрофон включён: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут».
1990 бунт заключённых в СИЗО города Сухуми.
2004 ростовский суд признал певца Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend