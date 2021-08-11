Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 августаРождество святителя Николая Чудотворца
Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы
Народные праздники
Калинник
Этот народный праздник посвящен памяти страстотерпца Калинника Киликийского.
К этому периоду начинаются заморозки по утрам. В старину крестьяне обращались к святому с просьбой сохранить урожай.
Традиционным праздничным блюдом являются пироги с калиной. В народе эти ягоды считают символом целомудренной красоты. Их горький вкус сравнивают с горькой судьбой девушки, которую насильно выдали замуж.
Если овес начал вторично зеленеть, то осень будет дождливой.
Приметы
- Если спелый овёс зазеленеет во второй раз – осень будет ненастной.
- По вечерам в низинах и в поймах рек стелются туманы – в лесу вовсю растут грибы.
- На Калиника туман – припасай закрому про овес с ячменем.
- Нет в этот день заморозков–калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным.
- Если в этот день не будет утренников, то и Луппа (5 сентября) не заморозит.
Источник: my-calend