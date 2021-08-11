Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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11.08
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Какой сегодня церковный праздник 11 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:428/11/2021Фото: Flickr
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Сегодня запрещалось работать, относиться пренебрежительно к нищим и отказывать им в помощи. Нельзя было заниматься рукоделием.

церковь
Сегодня сухоядение - среда

Православные праздники 11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца
Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы

Народные праздники

Калинник

Этот народный праздник посвящен памяти страстотерпца Калинника Киликийского.

К этому периоду начинаются заморозки по утрам. В старину крестьяне обращались к святому с просьбой сохранить урожай.

Традиционным праздничным блюдом являются пироги с калиной. В народе эти ягоды считают символом целомудренной красоты. Их горький вкус сравнивают с горькой судьбой девушки, которую насильно выдали замуж.

Если овес начал вторично зеленеть, то осень будет дождливой.

Приметы


  • Если спелый овёс зазеленеет во второй раз – осень будет ненастной.
  • По вечерам в низинах и в поймах рек стелются туманы – в лесу вовсю растут грибы.
  • На Калиника туман – припасай закрому про овес с ячменем.
  • Нет в этот день заморозков–калинников – начало сентября будет теплым и благоприятным.
  • Если в этот день не будет утренников, то и Луппа (5 сентября) не заморозит.


Источник: my-calend

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