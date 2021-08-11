Магнитная буря 11 августа 2021 года: кажется, метеопатов настигли космические солнечные качели
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Магнитная буря 11 августа 2021 года: кажется, метеопатов настигли космические солнечные качели

5:45:028/11/2021Фото: pixabay
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Самую мощную бурю ФИАН прогнозирует на 24 августа.

Всю ночь и вплоть до 12.00 по московскому времени никаких геоударов!
Всю ночь и вплоть до 12.00 по московскому времени никаких геоударов!

Будет ли сегодня, 11 августа, магнитная буря? Кажется, за долгие месяц метеозависимым людям повезло. Магнитное поле солнца будет спокойным почти весь день. За небольшими промежутками.
Всю ночь и вплоть до 12.00 по московскому времени никаких геоударов! Ура!
А после этого часа будут очень слабые колебания, которые ощутят самые чувствительные люди.
И продлятся эти солнечные возмущения до 21.00 по Москве, а по новосибирскому времени до 1 часу ночи. К сожалению, весь день уже 1 2 августа они сохранятся.
Как же метеопатам пережить магнитные качели?
1. Отдыхайте от забот и перенесите мытье окон и генеральную уборку на другой день
2. Примите водные процедуры, лучше контрастные.
3. Следите за своим артериальным давлением.
4. Принимайте назначенные врачом препараты.
5. Гуляйте на свежем воздухе. Полюбуйтесь на воду или огонь.
6. Послушайте спокойную музыку.
7. Пейте больше чистой воды.
8. Заварите чай с успокаивающим сбором.
9. Проветрите комнату для сна.
10. Не курите и не пейте даже пиво из алкоголя.
11. Избегайте конфликтных ситуаций.
12. Оставайтесь с нами!
Самую мощную бурю ФИАН прогнозирует на 24 августа.
Берегите себя!

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