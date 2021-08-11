Жириновский ответил дипломату из Азербайджана, оскорбившего россиян
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Жириновский ответил дипломату из Азербайджана, оскорбившего россиян

5:21:118/11/2021Фото: Flickr
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За оскорбление граждан России Глава ЛДПР предложил завести уголовное дело на бывшего дипломата из Азербайджана.

Жириновский считает что страны Азии ополчились против России

Владимир Жириновский хочет обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело против бывшего дипломата, высказавшегося с оскорблениями в отношении граждан России.

Представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде выступил в соцсетях на видео, в котором оскорбил Жириновского и всю "русскую нацию", используя слова "свиньи", "осел" и другие, об этом Жириновский рассказал в эфире СоловьёвLive на YouTube.

- Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор, — сказал лидер ЛДПР.

По мнению Жириновского, Алиев сам не позволяет обращаться к россиянам в оскорбительном тоне и борется с высказываниями подобного рода. Политик из ЛДПР считает, что накопленная ненависть за годы существования СССР выплескивается таким образом.

Владимир Жириновский заметил, что в настоящее время происходит процесс противопоставления России и стран-бывших советских республик по проекту «АнтиРоссия».

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