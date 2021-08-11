Шойгу считает разложение общества страшной внутренней угрозой
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Шойгу считает разложение общества страшной внутренней угрозой

8:57:578/11/2021Фото: Минобороны
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По мнению Сергея Шойгу до 2000 года к России многие относились как к стране, «с которой всё понятно».

Шойгу выступил с речью о разложении общества

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении назвал разложение общества страшной угрозой изнутри.

- Внешние угрозы — они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают... Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны — это внутренние угрозы, - сказала глава Минобороны.

Речь идет о разложении общества внутри страны.

- Неважно, кто-то говорит — молодёжь, кто-то говорит — не только молодёжь. Это разложение идёт, казалось бы, незаметно, — заявил Шойгу.

Он добавил, что почти до 2000 года к России многие относились как к стране, «с которой всё понятно».

- Она постепенно будет деградировать, мы её загоним в долги, мы её поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться — то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее, — отметил Шойгу.

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