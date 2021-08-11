Шойгу считает разложение общества страшной внутренней угрозой

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении назвал разложение общества страшной угрозой изнутри.
- Внешние угрозы — они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают... Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны — это внутренние угрозы, - сказала глава Минобороны.
Речь идет о разложении общества внутри страны.
- Неважно, кто-то говорит — молодёжь, кто-то говорит — не только молодёжь. Это разложение идёт, казалось бы, незаметно, — заявил Шойгу.
Он добавил, что почти до 2000 года к России многие относились как к стране, «с которой всё понятно».
- Она постепенно будет деградировать, мы её загоним в долги, мы её поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться — то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее, — отметил Шойгу.