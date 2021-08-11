Депутата от "Единой России" Игоря Редькина отправили под домашний арест. Он сознался в убийстве человека

Депутата Законодательного собрания по Камчатскому краю от Единой России Игоря Редькина отправили под домашний арест на два месяца после того, как он признался в случайном убийстве человека. Также его исключили из партии, потому как ранее депутат сам заявлял о том, что он прекращает свое членство в Единой России.
Напомним, на Камчатке местный депутат от Единой России Игорь Редькин случайно застрелил человека. Как стало известно, он пытался спугнуть медведя.
Отметим, что Редькин один из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около полутора миллиардов рублей. Когда жители поселка Озерновский пожаловались ему на медведя, который ходит в окрестностях, он взял ружье и пошел на охоту.
Хищника он сумел спугнуть выстрелом, однако позже узнал, что примерно в это же самое время, в этом же самом месте в темноте был ранен из огнестрельного оружия местный житель Андрей Толстопятов, который позже умер в больнице. Редькин признался в убийстве, связав два события. Также он ушел с поста депутата и вышел из партии.