До 20 000 рублей может вырасти МРОТ для россиян

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов сегодня, 11 августа, внесут в нижнюю палату парламента новый законопроект, согласно которому депутаты предлагают с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей.
- Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц. Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей, - говорится в тексте документа.
Новый законопроект, по мнению авторов, должен помочь некоторым россиянам выйти из нищеты.