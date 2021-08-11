До 20 000 рублей может вырасти МРОТ для россиян
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До 20 000 рублей может вырасти МРОТ для россиян

9:48:538/11/2021Фото: pixabay
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Законопроект внесут на рассмотрение уже сегодня, 11 августа.

МРОТ может стать выше

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов сегодня, 11 августа, внесут в нижнюю палату парламента новый законопроект, согласно которому депутаты предлагают с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей.

- Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц. Источник дополнительных расходов — средства Фонда национального благосостояния, объем которых на 1 января 2021 года составил 13,5 трлн рублей, - говорится в тексте документа.

Новый законопроект, по мнению авторов, должен помочь некоторым россиянам выйти из нищеты.

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