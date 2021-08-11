11 августа – Николай Чудотворец-2021: категорические запреты большого праздника церкви и пять обязательных дел
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11 августа – Николай Чудотворец-2021: категорические запреты большого праздника церкви и пять обязательных дел

10:52:228/11/2021Фото: Азбука веры.ру
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В этот день верующие обязательно посещают православные храмы по возможности для того, чтобы побывать на праздничном богослужении и помолиться святому Николаю Угоднику о своих житейских проблемах.

Николай Чудотворец
Сегодня празднуется Рождество святителя

Ежегодно в последнем месяце лета, 11 августа, верующие отмечают большой праздник, посвящённый рождеству святителя Николая Чудотворца, иногда именуемого в народе Угодником. Этот святой настолько почитаем в православной церкви, что еженедельно по четвергам пред его иконами читают особые молитвы.

В народе Николая Чудотворца также очень почитают и любят, считая его самым главным просителем перед Господом в наших трудных жизненных ситуациях. Он прославился тем, чтобы очень милосердным и добрым, никому и никогда не отказывал в помощи, а на его счету огромное количество исцелений и других чудес, которые описаны в его жизнеописании.

Традиции и запреты на 11 августа

В этот день верующие обязательно посещают православные храмы по возможности для того, чтобы побывать на праздничном богослужении и помолиться святому Николаю Угоднику о своих житейских проблемах.

Считается, что Николай угодник покровительствует маленьким детям, молодым девушкам и женщинам, путешественникам и морякам, торговцам, несправедливо обиженным и осуждённым, он помогает в исцелении в тяжёлых заболеваний, оказывает помощь при поисках работы, также в случаях тяжелых денежных затруднений.

По большому счёту можно сказать, что абсолютно в любой ситуации способен помочь человеку, если молитва читается искренне и идёт из самых глубин сердца.

В этот день очень благоприятно заниматься добрыми делами, благотворительностью, подавать милостыню, а также помогать всем тем, кто нуждается в нашей помощи. Помня о том, что святитель помогал всем страждущим, сегодня верующие стараются уподобиться ему.

Верующим людям рекомендуется приобрести икону святителя Николая для собственного домашнего иконостаса, потому как святитель является самым верным помощником и посредником между верующим и Господом.

Сегодня очень благоприятно помириться с теми, с кем вы находитесь в испорченных отношениях, самим простить обидчиков, а также попросить прощения у тех, кого вы возможно обидели.

Еще одной хорошей приметой считалось отдать все свои денежные долги в этот день, причём не разрешается одалживать кому-либо деньги.

В любой из праздников, посвящённых святителю Николаю, запрещено заниматься работой, которую можно отложить на другой день. Поскольку это не выходной день и многие люди обязаны выходить на работу, сложно соблюдать этот запрет, а потому священники говорят что необходимую срочную работу сегодня можно безбоязненно выполнять.

Однако женщинам рекомендуется сегодня не заниматься генеральными уборками, стиркой белья и нужно отложить рукоделие.

В огороды и в поля сегодня тоже старались не выходить, чтобы не гневить святого.

Как в любой другой церковный православный праздник, сегодня запрещено ругаться, ссориться, выяснять отношения и устраивать скандалы, обижать своих ближних и отказывать в помощи тем, кто о ней просят.

Строго запрещается ставить на праздничный стол алкоголь. Категорический запрет сегодня существует на проведение любых заговоров и обрядов, а также магических и каких-либо других действий, не одобряемых православной церковью.

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