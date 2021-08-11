Сибирячка танцует в балете MARUV на 19-сантиметровых каблуках

Танцовщица из Новосибирска уже месяц работает в балете украинской певицы MARUV. Последняя заметила сибирячку, когда она работала в театре кабаре. Анастасия рассказала порталу НГС, как ей работается в команде известной певицы. Два года назад она переехала в Москву и устроилась в театр кабаре.
— Мне было тесно в Новосибирске, я не видела дальнейшего масштабного развития. Я много что попробовала, меня многие знали в этой сфере, и мне хотелось чего-то большего. В нашем городе не у кого было учиться. Приходилось самой всё это делать: развиваться, привозить знания в город, привозить других преподавателей из Москвы, чтобы город развивался в этом направлении, — рассказывает девушка.
Но в театре ей тоже стало неудобно работать и она решила уволиться.
— Спустя месяц MARUV лично написала мне в Instagram с предложением поработать. Она искала танцовщицу в свой балет. Она два раза была в театре, в котором я выступала. Заметила меня на сцене, приметила, так скажем. Затем, когда я уволилась, на меня была подписана одна из танцовщиц ее коллектива. Мы с этой девочкой состоим в одном онлайн-проекте в инстаграм. И друг друга знаем, следим за жизнью. И танцовщица сказала MARUV, что я уволилась, что надо меня приглашать, пока этого не сделал кто-то другой. И Аня мне написала, — делится сибирячка.
Сейчас украинская певица единственная, с кем хочет работать уроженка Новосибирска.
— Для того чтобы исполнить ее хореографию и постановки, нужны опыт, техническая база в этом направлении. Так как мы танцуем на каблуках высотой 19 сантиметров, то, конечно, не любой танцор может встать и сделать элементы, которые делает MARUV. Меня восхищает, что она также развивается в этом стиле, умеет делать многие элементы, постоянно растет, не останавливается. Участвует с нами в хореографии, поэтому достаточно требовательно относится к танцорам. И каждый танцор должен уметь не только исполнять техническую базу, но и иметь свою индивидуальность, уникальность, работать с эмоциональностью и просто уметь подавать себя на сцене.