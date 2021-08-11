Мистические кометы Персеиды: загадываем желание 12, 13, 14 августа 2021 года в метеорный поток - сбудется 100%

Приближаются падающие звезды - в виде метеорного потока Персеиды, естественного светового шоу, которое происходит каждое лето в какой-то момент с 17 июля по 24 августа.
Пик внеземных фейерверков в этом году будет наблюдаться с вечера среды по пятницу на этой неделе - 11, 12 и 13 августа, сообщает yourtango.com.
Что такое метеорный поток Персеиды?Метеоритный дождь Персеиды, также известный как «Персеиды», является ежегодным событием, которое многие любят за типично большое количество падающих звезд. Этот конкретный метеорный поток вызван прохождением Земли через обломки, сброшенные кометой 109P / Свифта-Туттля .
Согласно Stardate.org:
«Большинство метеорных потоков порождается кометами. Когда комета вращается вокруг Солнца, она сбрасывает ледяной и пыльный поток обломков по своей орбите. Если Земля пройдет через этот поток, мы увидим метеорный поток. Хотя метеоры могут появиться где угодно в небе , если вы проследите их траекторию, метеоры в каждом ливне, кажется, «падают» в небо из одной и той же области.
Метеорные потоки названы в честь созвездия, которое совпадает с этой областью неба, пятном, известным как радиант. Например, радиант метеорного потока Леонид находится в созвездии Льва. Метеорный поток Персеид назван так потому, что кажется, что метеоры падают из точки в созвездии Персея ».
Многие отмечают Персеиды как их любимый и самый популярный метеоритный дождь года.
Как Луна влияет на метеорный поток ПерсеидВидимость Персеид меняется каждый год в зависимости от количества лунного света, совпадающего с их пиком, который зависит от фазы Луны в то время, когда Персеиды совершают свой полет.
В 2021 году Луна будет Восходящим Полумесяцем, как пик Персеид 11-13 августа.Хотя этот год, как и большинство других, может быть не таким впечатляющим, как 2016, «год вспышек» со скоростью 150-200 метеоров в час - вдвое больше, чем в типичном потоке Персеид, - внимательные наблюдатели за небом могут рассчитывать увидеть до 60 метеоров в час во время пика этого года.
Так что, по крайней мере, это ...
Когда и где смотреть Персеиды в августе 2021 года
Метеорный поток Персеиды лучше всего видят те, кто находится в северном полушарии и ниже средних южных широт.
Если вы ищете лучшее время и место, чтобы устроиться на одеяле для пикника с горячим шоколадом, чтобы посмотреть, вот несколько советов, которые вам помогут.
1. Лучшее время для наблюдения за пролетающими Персеидами - с полуночи до рассвета.Однако, если вы хотите поймать травоядного - «метеоры, скользящие по верхним слоям атмосферы Земли, как камень, прыгающий по поверхности пруда» - вам также нужно будет наблюдать за небом на северном горизонте в более ранние вечерние часы после заход солнца.
2. Найдите темное удобное место, где вы сможете терпеливо посидеть с широким видом на ночное небо.Убедитесь, что все огни выключены, и вы находитесь как можно дальше от городских огней. Никакого специального оборудования не требуется.
3. Дайте глазам как минимум 20-30 минут привыкнуть к темноте.Чем дольше вы ждете, тем больше падающих звезд вы, вероятно, увидите. Постарайтесь уделить себе хотя бы час.
Когда вы смотрите, смотрите вверх и на север, или, если вы находитесь где-то в более южной части мира, смотрите вверх, а затем на северо-восток.
4. Расслабьтесь и наслаждайтесь представлением!
Что означает метеоритный дождь Персеида в астрологии
Эти Персеиды названы в честь созвездия Персея, персонажа из греческой мифологии, который убил Медузу и использовал ее отрубленную голову, чтобы спасти Андромеду от морского чудовища.
Элокин Роуз объясняет: «Астрологически это событие является ежегодным напоминанием о необходимости противостоять конфликтам лицом к лицу в нашей личной жизни, а также в более широком контексте наших семей, друзей, сообществ и, конечно же, всего мира. Избегание или отказ признать, что глубоко укоренившиеся социальные проблемы могут быть столь же разрушительными, как и быть угнетателем. Отстаивайте то, что вы считаете правильным. Можно начинать с малого и сосредотачиваться на том, что находится в вашем локусе контроля. Но пусть это будет только - начало точка. Стань больше ".
Как загадывать желание на падающую звезду и проявляться во время ПерсеидЖелание падающей звезды - это всегда особая возможность, и Персеиды дарят нам множество возможностей для проявления.
1. Подготовьтесь, решив, что вы хотите проявить.В день, когда вы планируете полюбоваться звездами, найдите время, чтобы посидеть в тихом месте и подумать об изменении, которое вы хотите проявить в своей жизни.
2. Напишите или произнесите желаемое желание / проявление, как будто это уже ваша реальность.После того, как вы решили, что вы будете проявлять, говорите (вслух или молча про себя) или запишите свое проявление в форме признания с благодарностью. Обязательно сформулируйте желаемую цель так, как будто она уже является вашей реальностью, и сидите с этой мыслью, пока не почувствуете эмоции и ощущения, как если бы она сбылась.
Например, если вы хотите встретить свою вторую половинку, вы можете сказать или написать: «Я так счастлив и благодарен теперь, что я наконец нашел свою вторую половинку, и они нашли меня».
3. Когда вы видите, что мимо проходит падающая звезда, загадывайте свое желание и высказывайте свое утверждение.Как только вы увидите звезду-стрелок, закройте глаза и произнесите (снова про себя или вслух) свое ранее выбранное утверждение.
Если вы хотите, вы можете сначала начать с этого старого фаворита: «Звездный свет, яркая звезда, первая звезда, которую я вижу сегодня вечером: я бы хотел, я бы хотел, чтобы у меня было это желание, которое я желаю сегодня вечером».
4. Поверьте, что ваше проявление истинно, выразите благодарность Вселенной ... и позвольте этому уйти.Позвольте вашему чувству благодарности погрузиться в вас, пока вы наслаждаетесь остальной частью шоу небесного света.
Астролог Ларри Швиннер заявляет: «Это космическое событие может повлиять на вас невидимым, но мистическим образом, привнося в вашу жизнь неожиданные события. Даже если ваша жизнь была охвачена смятением, хаосом или суматохой, говорят, что свет Персеид озаряет. ваш путь, ведущий вас в новом направлении, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Когда вы смотрите на небо, спросите себя: есть ли какие-то изменения, которые, по вашему мнению, сделали бы вашу жизнь счастливее?
«Это космическое событие может стать катализатором для изменения вашей жизни и побудить вас к конструктивным действиям и воплощению ваших целей в реальность. После этого удивительного метеоритного дождя часто происходит ряд положительных изменений. быть вдохновленным на поиск инновационного решения насущной проблемы.
Возможности волшебного преобразования в какой-то сфере вашей жизни безграничны ... "
Предстоящие метеорные потоки в 2021 годуК счастью, Персеиды - не последняя возможность увидеть звезды в этом году.
У нас все еще надвигается этот метеоритный дождь :
Дракониды: вечером и с наступлением темноты 8 октября.
Ориониды: перед рассветом 21 октября.
Южные Тауриды: с поздней ночи 4 ноября до рассвета 5 ноября.
Северные Тауриды: с поздней ночи 11 ноября до рассвета 12 ноября.
Леониды: Перед рассветом 17 ноября.
Геминиды: с середины вечера до рассвета 13-14 декабря.
Урсиды: Перед рассветом 22 декабря.