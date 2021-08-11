Как получить 10 000 рублей за осложнения после вакцинации от коронавируса в Бердске и Новосибирске, рассказываем

Министерство труда и социального развития Новосибирской области огласило данные о выплате государственных пособий за поствакцинальные осложнения. На них имеют право те, кто получил осложнения после прививки. Учитываются прививки, включенные в национальный календарь или сделанные по эпидемиологическим показаниям. Такое пособие может получить и семья человека, погибшего от поствакцинального осложнения.
В минтруда заявили, что в случае полученной инвалидности, гражданин имеет право на ежемесячную выплату в размере 1427 рублей. Единовременное пособие для членов семьи погибшего составляет 3 тысячи рублей, гражданам, получившим поствакцинальное осложнение, единовременно выплачивают 10 тысяч рублей.
Деньги на пособия будут выделены из федерального бюджета. Чтобы получить пособие, нужно предоставить заключение, в котором подтверждается факт осложнения после вакцинации. Сейчас в Новосибирской области право на такое пособие имеют 7 человек.