Тромбы после вакцинации от коронавируса: при каких условиях могут возникнуть?

Тромбоз начинается с интенсивной работы клеток крови под названием тромбоциты. В норме их функция не позволяет умереть от кровопотери после небольшого пореза. Сгустки из склеенных между собой тромбоцитов надёжно закрывают рану и участвуют в «починке» повреждённых сосудов. Существует немало факторов, сочетание которых приводит к образованию таких тромбов безо всякой причины. Из них новый и распространённый – заболевание коронавирусом.
Свободно «путешествующие» по кровяному руслу тромбы именуются эмболы. Они очень опасны, так как могут закупорить жизненно важные сосуды, приведя человека к гибели.
Весной 2021-го человечество всколыхнула новость, что тромбозы развиваются не только у заболевших, но и у привитых от коронавируса. Разберёмся, есть ли угроза для россиян.
Вакцины с рисками
Тромбоз после вакцинации оказался не просто редким, а очень редким явлением. Но этого оказалось достаточно, чтобы насторожить медиков и испугать пациентов. Причиной тромбозов оказались определённые зарубежные вакцины, их две.
Созданная на основе аденовируса шимпанзе вакцина от компании «AstraZeneca» сейчас известна под названием «Vaxzevria». К весне 2021-го ею успели привиться 34 миллиона человек. Тромбоз появился у 169-ти из них, 19 случаев закончились гибелью. После этого Европейское агентство лекарственных средств EMA признало тромбоз очень редким побочным эффектом вакцины.
Изучение ситуации позволило сделать вывод, что в группе риска по такому тромбозу – женщины младше 60-ти лет. Первые его признаки можно отметить уже через 2 недели после 1-й инъекции. Людям с таковыми с мая 2021-го запрещено вводить 2-й компонент.
Схожий, но количественно меньший риск, показала вакцина на базе компании «Johnson & Johnson». Среди более 6,5 миллионов привитых тромбоз развился у 6-ти человек, один из них погиб. Оказалось, такая «побочка» развилась у людей с тромбоцитопенией – пониженным уровнем тромбоцитов в крови.
В итоге Дания отказалась от использования «Johnson & Johnson» для вакцинации, а в США приостановили введение этой вакцины. В апреле 2021-го стартовало дополнительное исследование препарата на безопасность.
Факты «побочек» звучат угрожающе, но следует помнить, что риски тромбоза после вакцинации составляют всего 0,0004%, а после реального коронавируса – 16,5%, что очень много.
Бояться ли «Спутника»
После предыдущей главы россияне, возможно, зададутся вопросом о безопасности отечественных вакцин. Данных по тромбозам после «Эпиваккороны», а тем более по «Ковиваку» пока нет – вакцины слишком «молодые».
В публикации «URA.RU» от 9 августа о безопасности «Спутников» говорили профессор с кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский и глава лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной медицины Александр Чепурнов.
Как оказалось, имеющие общих создателей «Спутник V» и «Спутник Лайт», тромбозов не вызывают, благодаря особо тщательной очистке вакцин от случайных частичек белков и клеток. Потенциальную опасность таких фрагментов предполагали ещё американские и европейские исследователи.
Слова экспертов подтверждают исследования миллионов привитых россиян и аргентинцев, которые тромбозов после вакцинации «Спутником» не обнаружили.