Почему дети умирают от коронавируса?

В августе 2021-го число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 6,5 миллионов. Отдельной статистики, позволяющей сказать, сколько среди них детей, не ведётся. Однако данные оперативных штабов по регионам позволяют вычислить, что приблизительная их доля колеблется около 8%.
Штамм «Дельта», который летом 2021-го почти свёл на нет все остальные вариации коронавируса, особенно бьёт по людям младше 29-ти. Об этом упоминал Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в радиоэфире «Говорит Москва». Среди них немалую долю составляют дети.
Об учащении случаев коронавируса среди детей с июля 2021-го говорят в Воронежской, Тюменской, Ростовской и других областях России. Летальные исходы тоже есть. Отдельных данных по ним нет, а прошлогодняя мировая статистика показала смертность в 0,2% среди заболевших младше 20-ти лет.
О симптомах
Вызываемые коронавирусом «детские» симптомы, распространённые в живой практике, перечисляют крымские медики в публикации «РИА Новости» от 2 июля 2021-го. Симптомы мало чем отличаются от недомоганий взрослого человека. Особая опасность в том, что дети младшего школьного возраста могут не сразу обратить на них внимание родителей.
Температура повышается часто, это сопровождается головной болью, одышкой, подкашливанием и вялостью. Время, когда дети переносили коронавирус бессимптомно, ушло вместе с распространением «Дельты».
Механизмы, приводящие детский организм к гибели, не отличается от тех, что присущи взрослым. В основном это поражения лёгких, вызывающие пневмонию, и цитокиновый шторм, как неадекватная реакция иммунитета на вирус. Нередко свою лепту в смертность вносят хронические болезни, среди которых сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые патологии.
О предотвращении
Лечить ребёнка от коронавируса дома можно, если симптомы умеренные. Однако повышенное внимание здесь необходимо. Температура, наблюдаемая больше 3-х дней, бледность, посинение губ, одышка, судороги, тошнота и боли любого характера – повод немедленно вызывать врача.
Накануне поступления в клинику ребёнку делают ПЦР-тест. Его результат позволит выбрать отделение госпитализации – «чистое» или «ковидное».
О причинах
Вспышка детской заболеваемости в России вызвана не только высокой заразностью штамма «Дельта». Несовершеннолетние в целом реже носят защитные маски, не всегда помнят о дезинфекции рук перед тем, как касаться лица. Компании сверстников в школе или детском саду вряд ли помнят о необходимой дистанции.
Общее мнение, что в начале пандемии дети реже заражались коронавирусом, могло быть обусловлено не столько особенностями детского организма. Возможно, уберечь несовершеннолетних помогли дистанционное обучение и карантинные меры. Такую точку зрения в июле 2021-го высказал «РБК» ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев.