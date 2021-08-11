Пассажиры устроили бунт на борту самолета в Толмачево из-за усталости пилота
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Пассажиры устроили бунт на борту самолета в Толмачево из-за усталости пилота

10:15:068/11/2021Фото: TELEGRAM-КАНАЛ DJIIKEY
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Им пришлось несколько часов ждать, пока отдохнут пилоты.

Пассажиры начали возмущаться из-за многочасовой задержки

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись скандала на борту самолета в Толмачево. Предположительно, пассажиры ругаются с членами экипажа из-за задержки рейса. Telegram-канал Djiikey, поделившийся роликами и назвавший инцидент бунтом, передает, что авиалайнер прилетел в Новосибирск из Москвы и направлялся в Якутск. После того, как самолет сел в Толмачево, пассажирам сообщили, что рейс откладывается из-за усталости пилотов.

Отметим, что до этого момента пассажиры уже несколько часов провели в ожидании в аэропорту Москвы. Когда пассажиров попросили покинуть борт и скоротать время ожидания в другом месте, они отказались и начали требовать вызвать полицию.

Затем появилось второе видео, на котором видно, как человек в форме объясняет пассажирам что на период ожидания их поселят в гостинице. Но это снова вызывает бурную критику.

- Это не бунт, никакие службы авиационной безопасности <задействованы не были>. Люди возмущались в обычной устной форме, такое действительно было, но ничего из ряда вон выходящего. Полицию не вызывали. С пассажирами объяснялся представитель авиакомпании, —сообщили в пресс-службе аэропорта.

Представители авиакомпании «Якутия» также высказались по поводу инцидента.

- В аэропорту Толмачево был сделан размен бортов. Рейс 471 Якутск-Москва и рейс 466 Новосибирск — Москва в аэропорту Толмачево обслуживали по четыре часа, что дольше установленного слота на 2,5 часа. За время обслуживания у экипажа закончилось рабочее время. В соответствии с законодательством нормальная продолжительность ежедневной (сменной) работы членов экипажей воздушных судов (рабочего времени) не должна превышать 12 часов при дневной работе (с 6 до 22 часов) и 10 часов при ночной (с 22 до 6 часов базового времени), — говорится в сообщении «Якутии» на странице в Instagram.

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