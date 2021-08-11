Полигон ТКО у аэродрома запрещен законом: Он может причинить вред жизни и здоровью людей, заявил директор института авиации Сибири им. Чаплыгина

Уже более года жители Бердска волнуются из-за строительства нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска. Уже известно, что строительством займется ООО «Полигон», а выкупленный земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9 принадлежит богатейшему бизнесмену Бердска Виктору Голубеву.
Сегодня проводится ряд государственных экспертиз, по результатам которых станет окончательно известно, можно ли вообще на этой земле организовать мусорную свалку.
Стоит отметить, что в правительстве Новосибирской области уже принято решение о строительстве полигона ТКО на этом участке. Об этом свидетельствуют внесенные изменения в территориальную схему по обращению с ТКО региона.
Если ранее был заявлен объем мусора в районе 120 00 тонн в год, то в мае 2021 года правительство Новосибирской области сократило заявленные объемы в три раза - до 40 000 тонн в год. Свалку возведут до 2023 года.
Примечательно, что рядом с мусорным объектом находятся аэродромы «Бердск-Центральный» и «Бердск-Южный». Ранее сибирский институт авиации разрешил строительство полигона для мусора: им пообещали, что свалка будет закрытого типа и с мусороперерабатывающим заводом. Главное ограничение для открытой свалки рядом с аэродромом - птицы, которые представляют серьезную угрозу для летчиков и пассажиров.
- Мы против открытой свалки из-за птиц, - рассказал 21 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" заместитель директора СибНИА имени Чаплыгина Олег Лебедев. - они попадают в турбины самолетов, это опасно. Помните случай с "Жуковским"? Ему тогда пришлось срочно посадить самолет на поле, потому что в турбину попала птица. А возле открытой свалки птиц точно будет много.
Сегодня, 11 августа, редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила новый ответ от директора «Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина» Владимира Барсука. Предоставляем ответы на вопросы редакции в формате вопрос-ответ.
1. Находится ли в собственности у ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9? Если да, то укажите дату и время перехода права собственности указанного земельного участка в пользу ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».
- Земельный участок с КН: 54:32:010448:9 не находится в собственности ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыпша»
2. Расскажите, какому ведомству на сегодняшний день принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9?
- Земельный участок с КН: 54:32:010448:9 принадлежит на праве собственности Российской Федерации.
3. Заключен ли договор между Миноброны России и ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» на предоставление земельного участка с кадастровым номером 54:32:010448:9 в аренду? Если договор аренды заключен, то укажите, на какой срок предоставлен указанный земельный участок в аренду, по какой стоимости годовой платы за аренду, укажите дату заключения договора аренды. Укажите, указано ли в договоре аренды право распоряжения землей в качестве собственника.
- Договор аренды земельного участка с КН: 54:32:010448:9 между Минобороны РФ и ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» не заключался.
4. Заключен ли договор купли-продажи между Миноброны России и ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:32:010448:9? Если заключен, то укажите, когда такой договор был заключен. Укажите стоимость, за которую выкуплен данный земельный участок.
- Договор купли-продажи между Минобороны и ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» не заключался и не планируется к заключению.
5. Как на сегодняшний день используется земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9 ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».
- Земельный участок с КН: 54:32:010448:9 используется как аэродром.
6. Какие объекты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» и в каком количестве находятся на указанном земельном участке с кадастровым номером 54:32:010448:9.
- Объекты ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» в настоящее время на аэродроме отсутствуют.
7. Распоряжается ли на сегодняшний день земельным участком с кадастровым номером 54:32:010448:9 в качестве собственника ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».
-Собственником земельного участка с КН: 54:32:010448:9 является Российская Федерация. Распоряжается участком Правительство РФ
8. Когда Минобороны и Росимущество передаст земельный участок с кадастровым номером 54:32:010448:9 в собственность ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».
- Передача в собственность ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010448:9 не планируется. Собственником земельного участка остается Российская Федерация, независимо от того владеет ли участком Минобороны России или ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина».
9. На какой стадии находятся переговоры с Минобороны РФ и Росимуществом о передаче земельного участка с кадастровым номером 54:32:010448:9 в аренду ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» - переговоры, заключение предварительного договора, стадия подписания договора аренды или иное. Прошу расписать.
- На основании распоряжения Правительства РФ о закреплении аэродрома, земельный участок с КН: 54:32:010448:9 оформляется к передаче в аренду ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина». Объекты подлежащие передаче согласованы. В настоящее время Минобороны России оформляет документы по объектам недвижимости для передачи их в ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина».
10. Почему и на каком основании ООО «Полигон» согласует с ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» строительство полигона ТКО вблизи с земельным участком кадастрового номера 54:32:010448:9.
- На земельном участке с КН: 54:32:010448:9 расположен аэродром. Распоряжением Правительства РФ аэродром закреплен за Минпромторг России. Директор ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» назначен Минпромторгом России начальником аэродрома. Расположение полигона ТКО вблизи аэродрома запрещено на законодательном уровне, поскольку может причинить вред жизни и здоровью третьих лиц.
Напомним, 21 июля депутат Совета депутатов Бердска предоставила "Курьер. Среда. Бердск" ответ на ее запрос на имя заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки выяснил, в котором сообщается:
Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (ЗС МТУ Росавиации) в адрес проектной организации направлена информация об отсутствии ограничений для строительства объекта утилизации и размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:3085, расположенном по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет, в связи с тем, что для посадочных площадок «Бердск-Южный», «Искитим», «Стенд» и «Чайка» действующим законодательством установление приаэродромных территорий не предусмотрено.
А вот жители села Маяк Искитимского района, которые будут жить совсем рядом со свалкой, категорически против такого соседства.