Мертвого гитариста с проломленной головой нашли прохожие в Микрорайоне Бердска
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Мертвого гитариста с проломленной головой нашли прохожие в Микрорайоне Бердска

10:36:268/11/2021Фото: pixabay
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По данным СК, признаков насильственной смерти у умершего нет.

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Мертвого мужчину нашли прохожие по пути на работу на вторую площадку БЭМЗа Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала читательница Надежда сегодня, 11 августа. По словам бердчанки, ее муж отправился на работу ранним утром 9 августа. Когда пришел на рабочее место коллега рассказала о страшной находке - в районе дома №38 по ул. Микрорайон прямо на улице лежало тело молодого человека.

- Говорят, что у него была проломлена голова. Почему-то утверждают, что он был гитаристом. Хотя гитары на месте смерти не было, - рассказала Надежда "Курьер. Среда. Бердск".

Как прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" представитель СУ СК России по области Михаил Третьяков, следственный отдел Бердска инициировал проверку по факту смерти 44-летнего мужчины.

- Признаков насильственной смерти на теле не было, - уточнил Михаил Сергеевич.

Также по данным правоохранителей, мертвого бердчанина обнаружили 8 августа в общественном месте.

Стоит отметить, что дом №38 по ул. Микрорайон - весьма "живое" место. Вблизи его находится школа №5, остановка "Черемушная", а также пожарная часть.

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