Прямая трансляция самого мощного метеоритного дождя Персеиды в ночь на 12 августа 2021

В августе настало время одного из самых сильных метеоритных дождей. Персеиды уже появляются в нашем ночном небе, и когда они достигают пика, это станет одной из самых впечатляющих возможностей для наблюдения. Так, камеры НАСА зафиксировали первую Персеиду 26 июля, а в ночь на 12 августа их поток будет наиболее сильным. С ранним заходом полумесяца небо будет темным в пиковые часы просмотра.
Ожидается, что в этом году скорость потока Персеид составит 30−40 километров в час.
Какого-либо особого «идеального» места для наблюдения за потоком метеоров не существует, — поток виден практически во всех регионах Северного полушария Земли, и лучше всего искать наиболее чистое ночное небо, подальше от огней городов и задымленных регионов. Персеиды будут выглядеть как быстрые, маленькие полосы света: они получили свое название, потому что выглядят так, как будто они исходят со стороны созвездия Персея (около Овна и Тельца в ночном небе).
Если вдруг вы не сможете заметить Персеиды на ночном небе, то можно посмотреть все в социальных сетях - на Facebook , Twitter и YouTube ночью с 11 по 12 августа (с 22:00 до 5:00 по московскому времени). Прямая трансляция будет проводиться Управлением по окружающей среде метеороидов в Центре космических полетов Маршалла НАСА, которое отслеживает метеоры, огненные шары и другие необычные объекты в ночном небе.