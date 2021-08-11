Диета при высоком кровяном давлении: самые важные продукты для гипертоников

Это дешевый фрукт для завтрака, который вам следует съесть, чтобы избежать смертельных симптомов гипертонии. Могли ли вы подвергаться риску высокого кровяного давления?
Высокое кровяное давление - очень распространенное заболевание, которым страдает около трети всех взрослых в Великобритании. Если у вас высокое кровяное давление, которое также известно как гипертония, вам следует подумать о внесении некоторых изменений в свой ежедневный рацион, чтобы избежать опасных скачков кровяного давления, пишет express.co.uk.
Гипертония - очень серьезное заболевание, повышающее риск смертельных осложнений.
Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы.
Это повышает риск сердечного приступа или инсульта, поэтому очень важно следить за своим кровяным давлением, если у вас гипертония.
Смена диеты - один из лучших способов снизить кровяное давление.
Бананы - идеальная закуска для пациентов с гипертонией, согласно данным журнала Blood Pressure UK.
Они являются отличным источником калия, который имеет решающее значение для поддержания нормального кровяного давления.
Калий помогает регулировать количество жидкости в организме.
Если в организме слишком много воды, лишняя жидкость в крови оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов.
«Калий является важным минералом, который необходим вашему организму для правильного функционирования и помогает снизить кровяное давление», - говорится в сообщении.
"Ешьте продукты с высоким содержанием калия, особенно фрукты и овощи, чтобы держать ваше кровяное давление под контролем.
«Фрукты и овощи - отличный источник калия. Кроме того, они полны витаминов, минералов и клетчатки, которые поддерживают ваше тело в хорошем состоянии, помогая предотвратить проблемы с кишечником и некоторые виды рака, а также сердечные заболевания и инсульт.
«Фрукты с особенно высоким содержанием калия включают томатный сок, апельсиновый сок, бананы, абрикосы и смородину».
Вы также можете увеличить потребление калия, употребляя в пищу другие продукты, которые у вас есть дома.
Тунец, яйца, орехи макадамия, миндаль и йогурт - все это прекрасные источники питательных веществ.
Также крайне важно избегать употребления слишком большого количества натрия, предупреждают представители благотворительной организации.
Натрий, в том числе соль, быстро повышает кровяное давление, и его следует избегать в больших количествах.
Высокое кровяное давление часто называют «тихим убийцей», потому что оно редко имеет какие-либо заметные симптомы.
Но если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление, у вас может появиться стук в груди, обнаружится кровь в моче или возникнет затрудненное дыхание.
Вам следует поговорить с врачом, если вас беспокоят тревожные признаки гипертонии или если вы считаете, что подвергаетесь риску.
Каждый старше 40 лет должен проверять свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.