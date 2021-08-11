Крутейшие поздравления для ВВС в праздник 12 августа: Открытки и важные слова
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Крутейшие поздравления для ВВС в праздник 12 августа: Открытки и важные слова

6:12:108/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День Военно-воздушных сил — памятный день Военно-воздушных сил в Вооружённых силах Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 августа.

День Военно-воздушных сил

С Днем Военно-воздушных сил!
Пусть всё то, у судьбы что просил,
Станет явью. И пусть ждет успех
Без проблем и без всяких помех.
Сила будет, и гордость вперёд
Пусть по жизни тебя поведет!
Крепким будет здоровье, как сталь,
За отвагу вручит жизнь медаль —
Счастье, радость, семейный уют.
Дома любят пускай, верно ждут.
Тебе трудностей всех избежать,
О хорошем мечтать и летать!

День Военно-воздушных сил

С Днём ВВС от души поздравляем,
Счастья по жизни Вам только желаем,
Мира, добра, только верных друзей,
Жить, чтобы было Вам с ними теплей!

Мирного неба Вам только ребята...
Пусть добротой будет сердце объято,
Будьте любимы, своими, родными...
С доброй душой и очень — простыми!

День Военно-воздушных сил

Тех, кто мужественно, смело,
Небо ловко бороздил.
От души я поздравляю,
С Днем Военно-воздушных сил.

Быть здоровыми желаю,
Верно Родине служить.
И в согласии с собою,
Мирно и спокойно жить.

***

Если супостат суровый,
Бабка-Ёжка на метле
И Горыныч трехголовый
К русской полетят земле —

Самолеты бесшабашно
Взмоют в темноту небес:
Змей-Горыныч нам не страшен,
Если рядом ВВС.

В безопасности отчизна,
Русский город, русский лес
От врагов и катаклизмов,
Если рядом ВВС.

Источник: pozdravok.ru

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