Можно ли ходить на кладбища в Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года?
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Можно ли ходить на кладбища в Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа 2021 года?

11:50:378/11/2021Фото: hramnikolasokol.cerkov.ru
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За всю свою жизнь он совершил великое множество чудес, все они описаны в его жизнеописании. Его помощь всегда осуществлялось путем молитвы Господу.

икона
В дни празднования святителя есть свои запреты

Несколько раз в году христиане отмечают праздник, посвящённый одному из самых любимых в народе и почитаемых в христианской культуре святителю Николаю Чудотворцу. Вот и сегодня, 11 августа, отмечается его Рождество..

Этот святитель родился в семье богатых христиан в Малой Азии в 270 году. С самого раннего детства он воспитывался по христианским традициям, ему хорошо были привиты такие качества, как доброта и милосердие. Всю свою жизнь он посвятил служению богу и помощи людям. Причём оказывал он эту помощью навсегда безвозмездно, за что его всегда называли бессребреником.

Николай Чудотворец заслужил чин епископа и прожил очень долгую жизнь, умерев своей смертью. За всю свою жизнь он совершил великое множество чудес, все они описаны в его жизнеописании. Его помощь всегда осуществлялось путем молитвы Господу. Помощь была самой разной - от лёгкой помощи в виде доброго совета, до самой необыкновенной в виде воскрешения мертвых. Он никогда не делил людей на богатых и бедных, знатных и нищих, всегда ко всем относился равно, помня о том, что перед Господом мы все равны.

Он прославился своим милосердием и добротой и по сей день люди относятся к нему с глубоким почтением и уважением, а потому во все праздники, которые посвящены этому святителю, существуют строгие запреты, которые люди опасались нарушать.

Так, например, в этот день всегда строго запрещалась любая работа, которая не является срочной и её можно отложить на другой день. То есть запрещалось работать в огородах и полях, стирать бельё. Можно было выполнять только ту срочную работу, без которой невозможно обойтись.

Также в этот день строго запрещалось отказывать в помощи всем тем, кто о ней просит. Наоборот, считалось очень благоприятным заниматься сегодня благотворительностью и другими добрыми делами для своих ближних. На праздничный стол не разрешалось ставить алкоголь, а также нельзя было кому-то давать деньги в долг, но свои долги необходимо было раздать.

Это все основные запреты на праздник. Как вы видите запрета на посещение кладбища в этот день нет. Также и в церкви не запрещается сегодня читать поминальные молитвы, а дома устраивать поминовение. Главное, о чём всегда надо помнить, это то, что для усопших важна только наша молитва. Поэтому важнее прочесть поминальную молитву, а уже потом отправиться на кладбище, где можно привести могилу в порядок, оставить там цветы и зажечь свечу.

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