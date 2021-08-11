Присяжные оправдали жену, которая убила парализованного мужа

В Белгороде областной суд оправдал медсестру, которую обвиняли в убийстве парализованного мужа. Это произошло после ранее вынесенного вердикта коллегии присяжных. Еще 6 августа присяжные вынесли оправдательный приговор в отношении медсестры.
- Суд постановил оправдательный приговор на основании оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей. За оправданной признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, - говорится в сообщении суда.
Как стало известно, у местного жителя более 20 лет назад произошел инсульт, после чего парализовало левую половину тела. Ухаживала за мужчиной, который не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, его жена, работавшая медсестрой. В ноябре, после ухудшения состояния его здоровья, женщина его задушила.