Мертвым нашли пропавшего в Турции 20-летнего Макара Рагина

Турецкая полиция сообщила о том, что в стране было найдено тело 20-летнего пропавшего россиянина Макара Рагина. Труп молодого человека обнаружили в море в районе скал на острове Бургазада около Стамбула, пояснили в ведомстве. Сотрудники полиции добрались туда по воде.
- При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в полиции.
Как стало известно, Макар прилетел в Стамбул 16 июля и долен был вылететь в Вильнюс 29 июля. Там он учился. В номере гостиницы, где проживал молодой человек, были обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.