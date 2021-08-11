Молитвы на замужество, работу, деньги и удачу в Рождество святого Николая Угодника 11 августа 2021 года
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Молитвы на замужество, работу, деньги и удачу в Рождество святого Николая Угодника 11 августа 2021 года

12:20:428/11/2021Фото: svnikolae.ru
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К Николаю Чудотворцу можно обращаться за помощью при возникновении тяжелых финансовых проблем, о помощи в работе, да и просто о даровании удачи. Есть сильная молитва на любую просьбу.

Николай Чудотворец
Сегодня молитвы святителю Николаю имеют особую силу

11 августа отмечается большой праздник, посвященный рождению Николая Угодника или Николая Чудотворца.

Он покровительствует всем бизнесменам, путникам вдали от дома, молодым девушкам и замужним женщинам, способен помогать в тяжелых исцелениях. С просьбами к нему идут несправедливо обиженные и осужденные в поисках справедливости.

К Николаю Чудотворцу можно обращаться за помощью при возникновении тяжелых финансовых проблем, о помощи в работе, да и просто о даровании удачи. Есть сильная молитва на любую просьбу.

Очень сильная молитва Николаю Чудотворцу


Молитва о замужестве

Молодые девушки часто просят о помощи в поисках хорошего жениха и о замужестве, о том, чтобы будущая семья была крепкой и счастливой.


Молитва на удачу в делах


Молитва о помощи в работе


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