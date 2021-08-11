Молитвы на замужество, работу, деньги и удачу в Рождество святого Николая Угодника 11 августа 2021 года

11 августа отмечается большой праздник, посвященный рождению Николая Угодника или Николая Чудотворца.
Он покровительствует всем бизнесменам, путникам вдали от дома, молодым девушкам и замужним женщинам, способен помогать в тяжелых исцелениях. С просьбами к нему идут несправедливо обиженные и осужденные в поисках справедливости.
К Николаю Чудотворцу можно обращаться за помощью при возникновении тяжелых финансовых проблем, о помощи в работе, да и просто о даровании удачи. Есть сильная молитва на любую просьбу.
Очень сильная молитва Николаю Чудотворцу
Молитва о замужестве
Молодые девушки часто просят о помощи в поисках хорошего жениха и о замужестве, о том, чтобы будущая семья была крепкой и счастливой.
Молитва на удачу в делах
Молитва о помощи в работе