Немного некрасиво: в Госдуме высказались по поводу заявления Лукашенко насчет признания Крыма российским
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Немного некрасиво: в Госдуме высказались по поводу заявления Лукашенко насчет признания Крыма российским

12:24:458/11/2021Фото: pixabay
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Президент Белоруссии пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

Лукашенко высказался насчет признания Крыма частью России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания Крыма частью России.

- Заявление немного некрасиво. Я думаю, он прекрасно понимает, что некоторые наши крупные компании официально не работают в Крыму для того, чтобы не испытывать на себе санкции. Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты, - заявил Чепа.

Напомним, 9 августа, во время своего выступления президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что признает Крым частью России после того, как это сделает «последний российский олигарх».

- Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю, - сказал «батька».

Лукашенко добавил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей.

- Они взвыли: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы, — заявил белорусский президент.

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