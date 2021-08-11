Почему родители отказываются ставить вакцину от коронавируса детям: Мнение педиатра и вакцинолога из Бердска Оксаны Свилиной
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему родители отказываются ставить вакцину от коронавируса детям: Мнение педиатра и вакцинолога из Бердска Оксаны Свилиной

2:48:228/11/2021,Валерия НипомнящаяФото: ru.freepik.com
0

Сейчас детям в России пока не делают прививки от коронавируса. Однако испытания в исследовательских центрах уже проводятся.

Только 8 процентов родителей согласны вакцинировать подростков
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"

В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитетаЕщё 447 новости

Что нужно знать о вакцинации детей

Сейчас детям в России пока не делают прививки от коронавируса. Однако испытания в исследовательских центрах уже проводятся.

В Центре имени Гамалеи с 20 сентября будут прививать подростков 12-17 лет. Эксперимент проводится с использованием препарата «Спутник V», но его дозировка будет меньше, чем для взрослых.

Что касается других стран, то в мае FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило использовать вакцину Pfizer / BioNTech для детей 12-15 лет. Также ее применение у подростков разрешило и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). ВОЗ также признает необходимость вакцинации детей от коронавирусной инфекции.

Недавно проведенный опрос SuperJob показал, что только 8 процентов родителей согласны вакцинировать подростков от COVID-19, а 69 процентов респондентов против этого. Свой отказ они объясняют недостаточной изученностью препарата и верят в то, что именно их ребенок не заболеет.

Эксперты говорят, что в первую волну коронавирус у детей проходил в основном бессимптомно, они болели реже и легче переносили инфекцию. Сейчас ситуация изменилась, в том числе и из-за появления новых штаммов. Если родители заметили такие симптомы, как лихорадка, сонливость, отказ от пищи и выраженная интоксикация, то стоит обратиться к врачу.

Мнение родителей

- Я не против прививок для детей, но только после длительных испытаний. И если вред от коронавируса пересиливает возможные побочные эффекты от вакцины. Ведь благодаря прививкам мы избавились от тяжелых болезней, таких как оспа, полиомиелит, - говорит Татьяна, мать 12-летнего сына.

- Сколько людей, столько и мнений. Лично я против конкретно этой прививки. Она новая и совсем мало изучена. Её взрослым-то пока рано ставить, – поделилась мнением с "Курьер. Среда. Бердск" Екатерина. – Я думаю, что эта вакцина слишком «сырая». Считаю эту прививку бесполезной и скорее провоцирующей. Грипп, как и коронавирус, всё время мутирует и меняет свой штамм. А универсальной прививки нет, поэтому она и не работает.

- Считаю, что прививки детям нужны, особенно первые, которые ставят в роддоме – от полиомиелита, гепатита, туберкулеза. Все остальные прививки, в том числе от гриппа и коронавируса, я своему ребенку не делала и делать не буду, - рассказала Алёна, мама 4-летней дочки.

Мнение педиатра

- Я категорически против прививок. Экспериментальные препараты, которые даже взрослым нельзя было колоть, без должной стадии исследования собираются колоть детям. Неизвестно, что с ними будет через год или два. Все остальные разговоры о том, что это профилактика являются неправдой. У них даже в аннотации к препарату не написано, что это профилактика ковида. Это экспериментальный ГМО препарат.

Не вдаваясь в технические подробности производства вакцины, скажу как врач, который 1,5 года работает в ковидных бригадах, дети болеют не тяжело. Это означает, что как в любой ситуации могут быть нехорошие течения болезни, так и легкая или средняя степень тяжести. Но для популяции это не актуально, - поделилась своим мнением врач-педиатр ЦГБ Бердска Оксана Свилина.

Стоит отметить, что Оксана Свилина - педиатр, неонатолог и вакцинолог. Стаж работы - с 1993 года.

Будет ли вакцинация от коронавируса несовершеннолетних детей обязательной — пока не известно, так как сейчас еще проводятся испытания. Предварительно, вакцина будет доступна уже осенью 2021 года.

Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
прививкивакцинациядетикоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Привили бы своего ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой опровергла вызов на опознание
2:46:15 8/11/2021
Мать пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой опровергла вызов на опознание
191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа
2:12:03 8/11/2021
191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа
БердскВодитель на ВАЗ сбил старушку задним ходом на парковке в Бердске
2:08:22 8/11/2021
Водитель на ВАЗ сбил старушку задним ходом на парковке в Бердске
В паспортах несовершеннолетних россиян с 2022 года будут нововведения
1:38:45 8/11/2021
В паспортах несовершеннолетних россиян с 2022 года будут нововведения
Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
1:26:21 8/11/2021
Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня
1:20:03 8/11/2021
Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня
Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития
1:17:39 8/11/2021
Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития
В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"
1:14:10 8/11/2021
В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"
Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
1:08:28 8/11/2021
Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
1:07:20 8/11/2021
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области