Почему родители отказываются ставить вакцину от коронавируса детям: Мнение педиатра и вакцинолога из Бердска Оксаны Свилиной

Что нужно знать о вакцинации детей
Сейчас детям в России пока не делают прививки от коронавируса. Однако испытания в исследовательских центрах уже проводятся.
В Центре имени Гамалеи с 20 сентября будут прививать подростков 12-17 лет. Эксперимент проводится с использованием препарата «Спутник V», но его дозировка будет меньше, чем для взрослых.
Что касается других стран, то в мае FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило использовать вакцину Pfizer / BioNTech для детей 12-15 лет. Также ее применение у подростков разрешило и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). ВОЗ также признает необходимость вакцинации детей от коронавирусной инфекции.
Недавно проведенный опрос SuperJob показал, что только 8 процентов родителей согласны вакцинировать подростков от COVID-19, а 69 процентов респондентов против этого. Свой отказ они объясняют недостаточной изученностью препарата и верят в то, что именно их ребенок не заболеет.
Эксперты говорят, что в первую волну коронавирус у детей проходил в основном бессимптомно, они болели реже и легче переносили инфекцию. Сейчас ситуация изменилась, в том числе и из-за появления новых штаммов. Если родители заметили такие симптомы, как лихорадка, сонливость, отказ от пищи и выраженная интоксикация, то стоит обратиться к врачу.
Мнение родителей
- Я не против прививок для детей, но только после длительных испытаний. И если вред от коронавируса пересиливает возможные побочные эффекты от вакцины. Ведь благодаря прививкам мы избавились от тяжелых болезней, таких как оспа, полиомиелит, - говорит Татьяна, мать 12-летнего сына.
- Сколько людей, столько и мнений. Лично я против конкретно этой прививки. Она новая и совсем мало изучена. Её взрослым-то пока рано ставить, – поделилась мнением с "Курьер. Среда. Бердск" Екатерина. – Я думаю, что эта вакцина слишком «сырая». Считаю эту прививку бесполезной и скорее провоцирующей. Грипп, как и коронавирус, всё время мутирует и меняет свой штамм. А универсальной прививки нет, поэтому она и не работает.
- Считаю, что прививки детям нужны, особенно первые, которые ставят в роддоме – от полиомиелита, гепатита, туберкулеза. Все остальные прививки, в том числе от гриппа и коронавируса, я своему ребенку не делала и делать не буду, - рассказала Алёна, мама 4-летней дочки.
Мнение педиатра
- Я категорически против прививок. Экспериментальные препараты, которые даже взрослым нельзя было колоть, без должной стадии исследования собираются колоть детям. Неизвестно, что с ними будет через год или два. Все остальные разговоры о том, что это профилактика являются неправдой. У них даже в аннотации к препарату не написано, что это профилактика ковида. Это экспериментальный ГМО препарат.
Не вдаваясь в технические подробности производства вакцины, скажу как врач, который 1,5 года работает в ковидных бригадах, дети болеют не тяжело. Это означает, что как в любой ситуации могут быть нехорошие течения болезни, так и легкая или средняя степень тяжести. Но для популяции это не актуально, - поделилась своим мнением врач-педиатр ЦГБ Бердска Оксана Свилина.
Стоит отметить, что Оксана Свилина - педиатр, неонатолог и вакцинолог. Стаж работы - с 1993 года.
Будет ли вакцинация от коронавируса несовершеннолетних детей обязательной — пока не известно, так как сейчас еще проводятся испытания. Предварительно, вакцина будет доступна уже осенью 2021 года.