Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
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Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию

1:08:288/11/2021Фото: pixabay.com
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Пенсионный фонд произвел корректировку размеров выплат у получателей средств пенсионных накоплений.

За выплатой пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР

Специалисты Пенсионного фонда в августе произвели корректировку размеров выплат у получателей средств пенсионных накоплений. Речь идет о тех гражданах, которым установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия, выплачиваемая пожизненно. Увеличение коснулась в Новосибирской области 1 730 человек. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь), и от результатов их инвестирования, сообщает пресс-служба отделения ПФР.

Для осуществления перерасчета специалистами ПФР формируются запросы выписок из специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. Увеличение у каждого индивидуально. Таким образом, средний размер накопительной пенсии составил порядка 900 рублей, а срочной пенсионной выплаты – 1,7 тыс. рублей (срочная пенсионная выплата осуществляется в течение 10 лет тем гражданам, которые участвовали в Программе государственного софинансирования пенсий).

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить как в виде единовременной выплаты, так и в виде срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии. На любой вид выплаты пенсионных накоплений заявление удобнее всего подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР, указав способ доставки. В ПФР после этого приходить не нужно.

За выплатой пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР в том случае, если они управлялись Пенсионным фондом России. В том случае, если Вы свои пенсионные накопления перевели в НПФ, то за выплатой данных средств необходимо обращаться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Если Вы не помните, какому пенсионному фонду доверили свои пенсионные накопления, эту информацию можно посмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР (в том числе через мобильное приложение ПФР) или на портале госуслуг, заказав выписку из лицевого счета застрахованного лица.

Несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). В текущем году - это 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

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