Кто сдавал ПЦР в поликлинике? В нос лезут?
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Кто сдавал ПЦР в поликлинике? В нос лезут?

12:20:218/11/2021
0

Больно или нет?

анализ
Анализ на коронавирус сдавать не очень приятно

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Кто сдавал ПЦР в поликлинике? Больно или нет? В нос лезут?

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