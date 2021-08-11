Кто сдавал ПЦР в поликлинике? В нос лезут?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Кто сдавал ПЦР в поликлинике? Больно или нет? В нос лезут?
Больно или нет?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Кто сдавал ПЦР в поликлинике? Больно или нет? В нос лезут?
От редакции
Больно?
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